Le président de San Luis, premier infecté de la Liga Mx

Notimex

Journal La Jornada

Mercredi 18 mars 2020, p. a11

Le président de l’Atlético de San Luis, Alberto Marrero, a été testé positif pour le coronavirus, a indiqué le club dans un communiqué, dans lequel il a précisé que le directeur de l’équipe filiale de l’Atlético de Madrid s’était rendu en Espagne, et à son retour au Mexique, lundi dernier, Il a développé des symptômes, il a donc subi des tests médicaux.

Vous êtes informé que notre président, Alberto Marrero Díaz, a présenté des symptômes liés à Covid-19. Lundi 16 mars, il a subi le test correspondant au protocole dicté par le secrétaire à la Santé du gouvernement de l’Etat, recevant aujourd’hui (mardi) des résultats positifs, a rapporté le club de Potosí.

Notre président est bien, stable et attentif aux indications médicales, ceci dans le but de retrouver sa santé au plus vite, ajoute le message qui a déclenché le premier cas de contagion chez un membre de la Ligue Mx.

Pendant ce temps, Cruz Azul reprendra l’entraînement ce mercredi, après deux jours de repos après le dernier match avant la suspension de santé de la Mx League.

Du jeudi au samedi, ils retourneront dans les mêmes locaux pour poursuivre leur travail, qui sera fermé toute la semaine et sans attention aux médias pour éviter tout risque de contagion de l’épidémie de coronavirus.

Cruz Azul est l’une des rares équipes du concours qui prévoit de continuer à travailler, comme cela s’est produit la veille avec Chivas, bien que la plupart des clubs aient décidé d’arrêter avec une formation de groupe.

Monterrey poursuit également sa formation en extérieur et à huis clos. Selon les règlements du club, les joueurs doivent arriver vêtus de l’uniforme, car ils ne peuvent pas utiliser les vestiaires des installations ou du gymnase.

D’autres clubs de la Mx League ont décidé de suspendre leurs activités pour éviter les risques pour la santé de leurs éléments. Atlas a interrompu les travaux sur l’ensemble de ses équipements, qui pourraient reprendre le lundi 23 mars.

La directive rouge et noire stipule qu’aucun joueur n’est autorisé à voyager en dehors de la ville et il est recommandé de quitter le moins possible la maison, seul l’indispensable.

Puebla, quant à lui, a annoncé que pour prendre soin de la santé et de l’intégrité de ses joueurs, il avait pris la décision de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, la formation dans toutes ses catégories.

Compte tenu de cette résolution, les athlètes de l’institution ont été invités à rester à la maison, à bien manger et à bien s’hydrater, en plus de suivre les recommandations d’hygiène afin d’éviter le risque de contracter le virus, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le Mexicain Héctor Herrera, de l’Atlético de Madrid, a partagé son expérience vécue en Espagne pendant la crise de Covid-19 et a demandé à la société mexicaine d’être responsable de l’expansion potentielle de ce virus.

En plus de vous saluer et de vous remercier pour vos expressions d’affection, je veux inviter mon peuple du Mexique à prendre conscience de l’importance de ce virus, à être plus responsable et reconnaissant car la nature leur a donné une belle opportunité de temps, exprimé dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

Je comprends et j’admire que parfois nous, Mexicains, nous sentons invincibles. Que beaucoup de gens pensent que rien ne leur arrivera avec le coronavirus. Peut-être pas, et j’espère que non. Mais pensons à nos parents et grands-parents, qui sont les plus vulnérables à ce virus, a-t-il ajouté.

