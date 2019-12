Le président des Spurs, Daniel Levy, veut un record du monde de 375 millions de livres sterling pour les droits de dénomination du stade Tottenham Hotspur

Le président de Tottenham, Daniel Levy, réclame un prix record de 25 millions de livres sterling par an sur le Tottenham Hotspur Stadium.

Selon The Telegraph, Levy veut un accord de 15 ans sur un accord qui donnerait aux Spurs un incroyable 375 millions de livres sterling.

Levy est connu pour toujours s'assurer qu'il obtient la meilleure offre pour Tottenham

Il dépasserait le plus gros contrat de droits de dénomination dans le sport mondial de 24,4 millions de livres sterling par an, un record actuellement détenu par la Scotiabank Arena de Toronto, qui accueille l'équipe des Maple Leafs de Toronto de la Ligue nationale de hockey.

À l'heure actuelle, c'est Manchester City dont le stade Etihad détient actuellement le plus gros contrat de droits de dénomination dans le football anglais avec 21,9 millions de livres sterling par an.

Levy a admis qu'il ne se précipiterait pas dans un accord juste pour apaiser les gros bonnets de l'entreprise.

«Nous n'allons conclure un accord sur les droits de dénomination que si nous obtenons la bonne marque, dans le bon secteur, avec le bon argent», a déclaré Levy. "Si nous ne pouvons pas répondre à ces trois critères, nous ne le ferons pas.

"Pour le moment, nous n’avons pas trouvé d’entreprise répondant aux trois critères.

Le stade de Tottenham est une œuvre d'art

"Nous ne sommes pas vraiment proches de quoi que ce soit à ce sujet pour le moment."

Le magnifique stade de 62000 places des Spurs, qui coûterait 1 milliard de livres sterling, a finalement ouvert ses portes en avril après de nombreux retards et il possède la deuxième plus grande capacité de l'élite de l'Angleterre, derrière Old Trafford et devant les Emirates d'Arsenal.

Mercredi, Levy a révélé qu'un entrepôt appartenant au club avait été cambriolé et transformé en usine de drogue.

