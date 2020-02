Le président Donald Trump mène les prières pour le pilote de NASCAR Ryan Newman qui est dans un état grave après l’énorme crash du Daytona 500

NASCAR a confirmé que Ryan Newman n’est pas en danger de mort après un énorme accident lors de l’événement Daytona 500.

Newman menait le dernier tour de la célèbre course lorsque sa voiture a basculé, tournant plusieurs fois et grattant la piste à l’envers alors qu’elle était en feu.

L’homme de 42 ans a été rapidement aperçu sur la piste, avant d’être emmené au Halifax Medical Centre.

Il a été confirmé par la suite par NASCAR que les blessures de Newman ne mettaient pas sa vie en danger, bien qu’il aurait été dans un état grave.

“Ryan Newman est soigné au Halifax Medical Center”, lit-on dans un communiqué de Roush Fenway Racing. «Il est dans un état grave, mais les médecins ont indiqué que ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger.»

Le président Donald Trump, dont l’Air Force One a atterri à Daytona la veille pour participer à l’action, a tweeté pour dire qu’il priait pour Newman.

L’avion de Trump a atterri par la piste avant l’ouverture de Daytona

Le président a ensuite effectué un tour de cérémonie dans sa limousine blindée pour ouvrir le Daytona 500 en Floride et a déclaré à la foule qu’il n’y avait “pas de plus grand frisson” que d’être à l’événement.

Denny Hamlin a remporté la course après le crash du dernier tour de Newman, et il a dit qu’il “priait pour le meilleur” pour “l’homme dur” Newman pendant ses fonctions médiatiques après la course.

Il a d’abord été critiqué pour avoir fièrement célébré sa victoire avec une série de beignets dans le champ intérieur quelques instants après le crash de Newman et avec son état inconnu.

L’équipe Joe Gibbs Racing de Hamlin s’est excusée tardivement pour les célébrations.

Newman en est à sa 19e saison complète avec NASCAR et a remporté le Daytona 500 en 2008.

