Le prince William est “ inquiet ” des espoirs de survie d’Aston Villa en Premier League, révèle l’ancien chef de Manchester United

Le prince William est très préoccupé par les perspectives de fin de saison d’Aston Villa, a révélé l’ancien directeur général de Manchester United, David Gill.

Après leur capitulation 6-1 contre Man City ce week-end, l’équipe de Dean Smith est maintenant dans les trois derniers et à un point de la sécurité.

Le prince William est le plus célèbre fan d’Aston Villa

Les Villans ont perdu six de leurs neuf derniers matches de championnat et ont subi leur plus lourde défaite à domicile en près de quatre ans lorsque Sergio Aguero et Cie se sont déchaînés à Villa Park.

Et le duc de Cambridge, qui est sans aucun doute le plus célèbre fan du club, a apparemment exprimé ses inquiétudes quant à l’avenir de son équipe de football bien-aimée.

Le futur roi a fait ces commentaires en rencontrant le vice-président de la FA et l’ancien chef d’Old Trafford Gill, qui collectait un CBE au palais de Buckingham.

Gill a déclaré: «J’ai eu la chance de rencontrer (William) plusieurs fois et de parler du football, il était plus inquiet pour Aston Villa et comment ils vont finir cette saison.

“Nous avons eu une belle discussion sur le football, il en est un adepte passionné.”

Plus tôt cette saison, le duc et la duchesse ont emmené leurs enfants, Prince George, six ans, et la princesse Charlotte, quatre ans, à Carrow Road, pour voir Villa battre Norwich 5-1.

Et Gill a également répondu aux préoccupations des fans VAR, la technologie qui a causé des discussions sans fin depuis son introduction au début de la saison.

Le côté de Dean Smith a été humilié par Man City

Il a ajouté: “VAR est avec nous, nous n’allons pas revenir en arrière, mais je pense qu’il peut certainement y avoir des améliorations.

«Nous allons tirer les leçons des erreurs de cette année et nous assurer que dans cinq ans, nous ne parlerons pas du Var, car je pense que cela peut être le cas.

“Ne nous précipitons pas, c’est un changement majeur.

“Lorsque les arbitres sont formés dès le début en VAR, les fans le comprennent mieux, les joueurs, je pense que nous pouvons nous réjouir de la positivité avec cela.”

