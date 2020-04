Le prix des maillots de chaque équipe de LaLiga

La chemise est l’un des trésors les plus précieux pour un vrai fan. Pour pouvoir porter les couleurs de votre équipe tous les jours, promenez-vous dans votre ville ou lors de vos déplacements avec la fierté de porter la veste avec votre écusson brodé …

Chaque fan qui se respecte a un maillot d’équipe, certains le récupèrent même et ont le leur chaque année, comme rituel. Cela peut être une bonne année pour vous revenir avec le maillot de votre équipe. La quarantaine et le coronavirus ont aliéné le monde du football, mais la nostalgie du stade et du ballon est de plus en plus latente.

Nombreux sont ceux qui ont promis d’acheter la veste de cette année à leur équipe. Ils n’oublieront jamais cette saison qu’ils ne savent même pas si ça va se terminer et qu’il n’y a pas de meilleur souvenir que le maillot de cette saison. Ce sera un maillot marqué, marqué par la pause de la ligue.

De nombreuses chemises, en raison de la fin de la saison, ont été abaissées, bien que certaines devront payer plus que d’autres. Voici le prix actuel des élastiques de première division classés par ordre de classement:

FC Barcelone (62,97 €)

La chemise n’aimait pas beaucoup, mais au fil du temps, ils se sont habitués à l’arlequin blaugrana. C’est une chemise spéciale, car il est très probable que les Catalans ne s’habilleront plus jamais comme ça. Le prix est passé de 90 à 62,97 euros. Le Vapor Match est à 97,97 €.

Real Madrid (65,90 €)

Le maillot du Real Madrid a également baissé de prix. La bande élastique blanche était disponible pour 82 euros et est désormais disponible dans la boutique officielle pour 65,90. L’officiel du match est à 95, également abaissé.

Séville (37,50 €)

Séville a retroussé son pantalon pour faire face à la quarantaine et vend tous les produits de sa boutique en ligne avec une remise de 50%. Grâce à cela, ceux de Nervión pourront porter leur chemise pour 37,50 euros. Il en coûte 75 €.

Real Sociedad (75 €)

Les fans d’Anoeta n’avaient pas apprécié la Real Sociedad depuis longtemps comme ils l’ont fait cette saison. La chemise de cette année coûte 75 €.

Getafe (55 €)

La boutique officielle Getafe n’est pas disponible, mais vous pouvez visiter le site Web de Joma pour réserver le maillot pour une saison qui s’annonce historique pour les Azulones. Le prix est compris entre 53 et 59 euros.

Atlético de Madrid (72 €)

De nombreux athlètes se sont intéressés au maillot de cette saison, mais pas pour le premier, mais pour le second, celui du retour à Anfield. Le prix des deux est le même 72 euros. Avant qu’il en coûte 90. Le match de vapeur des rencontres coûte 112 €.

Valence (65 €)

Valence a également baissé le prix de sa chemise. Les fromages devront débourser 65 euros pour acheter leur matériel, 20 de moins qu’en début de saison.

Villarreal (53,90 €)

La chemise Villarreal est également en vente. S’habiller aux couleurs du sous-marin jaune coûte 53,90 €.

Grenade (75 €)

La saison nasride a été historique, mais le club n’a mis aucun type de remise dans son magasin. Le prix est de 75 euros.

Athletic Club (79,95 €)

L’Athletic Club a de nouveau atteint la finale de la Copa del Rey et rêve de décrocher un titre. Le maillot de la saison dans laquelle ils se sont à nouveau battus en finale coûte 79,95 euros. 71,95 pour les membres.

Osasuna (49 €)

Osasuna a rejoint les ventes dans sa boutique officielle. La chemise, qui coûtait 79 euros, peut désormais être achetée pour 49 €.

Real Betis (78 €)

Le Real Betis a fermé ses magasins physiques, mais continue ses ventes en ligne. L’élastique vert et blanc est à 78 euros.

Levante (84 €)

La boutique en ligne de Levante est fermée. Vous pouvez acheter votre chemise sur le site Macron pour 84 euros.

Alavés (49 €)

Tous les vêtements de la première équipe sont réduits de 30%. Les chemises Alavés sont à 49 euros.

Valladolid (79,95 €)

Real Valladolid vend ses vêtements via Amazon. La chemise pucelana coûte 79,95 euros.

Eibar (41,93 €)

La boutique Eibar est en vente et la chemise sort pour 41,93 €. Avant cela coûtait 59,90 euros. Pendant l’état d’alarme, il ne peut pas être personnalisé.

Celta de Vigo (79,95 €)

La chemise bleu clair coûte environ 80 euros. Un 20% a été appliqué au deuxième kit et il coûte 63,96 €.

Majorque (65 €)

La chemise pour le retour à Primera del Mallorca coûte 65 euros.

Leganes (54,99 euros)

La chemise de concombre coûte 54,99 euros. 50 pour les abonnés.

Espanyol (79,95 €)

La boutique d’Espanyol est fermée. La chemise peut être achetée sur le site Kelme pour 79,95 euros.