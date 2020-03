Le procès des accusations gays des Lakers Star Dwight Howard devient désordonné

Il y a plus d’un an, une personnalité des médias sociaux nommée Masin Elije est sortie et a porté de très graves accusations contre Dwight Howard.

Essentiellement, Elije a suggéré que la paire était impliquée dans une sorte de relation que Howard appréciait les fêtes transgenres. De nombreuses autres déclarations sordides ont été faites, ainsi que des suggestions selon lesquelles la violence était menacée contre Elije.

Howard a nié avec véhémence tout et cela a conduit à des poursuites judiciaires des deux côtés.

“Je ne connais pas cette personne, je ne l’ai jamais vue”, a-t-il déclaré à TMZ. “Toute allégation faite à mon sujet est fausse.”

Elije a intenté une action en justice et Howard a finalement contre-poursuivi.

Selon Bossip, Howard a accusé Elije de calomnie, d’atteinte à la vie privée et de litiges abusifs.

Dans sa demande reconventionnelle, Howard a indiqué qu’il était «un citoyen honnête à tous égards. Malheureusement, sa vie publique et sa générosité ont fait de lui la cible du plaignant en tant que campagne de dénigrement implacable et hostile. Et Maurice Singletary continue de harceler agressivement, menacer, appeler et envoyer des SMS à M. Howard et ternir sa réputation sur diverses plateformes de médias sociaux. »

Maurice Singletary est le vrai nom d’Elije.

La semaine dernière, le procès du couple a pris une autre tournure en désordre lorsque Howard a demandé à un juge de ne pas lui faire remettre des preuves dans l’affaire.

Le 2 mars, il a déposé des documents judiciaires notant que les éléments de preuve demandés par l’équipe d’Elije n’avaient rien à voir avec l’affaire pendante et étaient simplement destinés à le poursuivre.

De l’avis de Howard, s’il devait remettre les preuves, elles seraient simplement utilisées comme moyen de le harceler davantage.

“Le demandeur a une histoire importante d’utilisation des médias sociaux pour harceler, insulter, ennuyer, embarrasser et diffamer M. Howard, et la découverte du demandeur n’est que la continuation de la même chose”, ont noté les documents de Howard.

Il incombe maintenant au tribunal de déterminer si la demande de Howard est fondée. D’une manière ou d’une autre, il semble que cette question ne disparaîtra pas de si tôt.

