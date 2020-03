Le prochain combat de Conor McGregor pourrait survenir dans la semaine suivant le combat de trilogie de Tyson Fury avec Deontay Wilder à Vegas

Le prochain combat de Conor McGregor à l’UFC ne pourrait qu’une semaine avant que Deontay Wilder ne cherche à se venger de Tyson Fury dans leur combat de trilogie.

Le Gypsy King espère régler le concours une fois pour toutes le 18 juillet après que Wilder a déclenché une clause dans son contrat pour un troisième combat en quatre mois.

. ou concédants de licence

McGregor pourrait se battre dans une semaine de Tyson Fury à Vegas cet été

Les fans de boxe ont été déçus par la nouvelle de la décision de Wilder car ils attendent avec impatience une affaire entièrement britannique entre Fury et Anthony Joshua.

Le promoteur américain de Fury, Bob Arum, a expliqué la décision plus tôt dans la semaine, en disant à ESPN: “Nous avons réalisé que la date était la préférée d’ESPN et de Fox parce qu’elle survient à un moment mort dans le sport, ce qui est bon pour le combat.”

.

Fury devrait combattre Wilder pour la troisième fois cet été

Cependant, les fans seront heureux qu’un autre phénomène de combat mondial, Conor McGregor, soit sur le point de revenir dans l’octogone à peu près à cette époque, malgré le doute qui subsiste quant à l’identité de l’Irlandais.

L’UFC organise chaque année une semaine de lutte internationale à Sin City, avec la célébration d’une semaine offrant aux fans la chance de se délecter de tout ce que la première organisation MMA au monde a à offrir.

Il se déroule cette année entre le 7 juillet et le 12 juillet, l’UFC 252 devrait être confirmé pour le 11 juillet.

La spéculation a augmenté que «The Notorious» pourrait avoir un match revanche avec son rival de longue date Khabib Nurmagomedov, mais le président de l’UFC Dana White a nié ces affirmations.

S’exprimant sur qui McGregor pourrait être confronté ensuite, White a déclaré à TMZ Sports: “Je ne sais pas si Conor veut attendre [Khabib]. Nous allons voir ce qui se passe. Conor pourrait ne pas attendre.

«Tout d’abord, Conor McGregor ne trie pas à la main ses adversaires. Conor McGregor a combattu quiconque que nous lui avons demandé de combattre et qui était disponible.

“Je veux dire que les gars se sont retirés de Conor deux ou trois fois, Conor est littéralement allé au gymnase et a dit” Dis-moi qui je me bats “.»

.