Le prochain combat de Josh Taylor annoncé à la suite de la rencontre avec l’ancien entraîneur de Tyson Fury, Ben Davison

Josh Taylor défendra ses titres mondiaux ultra-légers WBA et IBF contre le challenger obligatoire Apinun Khongsong le 2 mai à Glasgow.

Le champion écossais a remporté sa ceinture IBF en conquérant Ivan Baranchyk lors de la demi-finale de la World Boxing Super Series en mai dernier, puis a ajouté le titre WBA en devançant Regis Prograis en finale.

Josh Taylor est le champion des super-légers WBA et IBF

Depuis le combat de Prograis, Taylor s’est séparé de son promoteur, le cyclone Barry McGuigan, et s’est donc également séparé de l’entraîneur Shane McGuigan, le fils de Barry.

Il a maintenant signé avec Bob Arum’s Top Rank et la société de gestion MTK Global – qui travaillera avec Queensberry de Frank Warren pour organiser ce combat au Royaume-Uni.

“Je suis très excité de lancer la nouvelle année avec un nouveau départ et avec une nouvelle équipe”, a déclaré Taylor.

«C’est formidable d’avoir les équipes de MTK Global, Queensberry Promotions et Top Rank dans mon coin, et je suis ravi de me battre sur BT Sport et ESPN + et encore plus pour que cela se passe en Écosse devant une foule locale qui ont attendu si longtemps pour cela.

“J’ai hâte de lancer la balle en réalisant une excellente performance.”

Taylor et Prograis se sont affrontés à chaque seconde du combat

Après avoir également fait des essais avec Adam Booth, Taylor a choisi de rejoindre l’ancien entraîneur de Tyson Fury, Ben Davison.

Il a expliqué: «Je suis heureux d’annoncer enfin que je fais équipe et que je vais être formé par Ben Davison dans le prochain chapitre de ma carrière.

«Je pense que Ben est un entraîneur de classe mondiale et quand j’ai eu quelques séances avec lui pour la première fois, nous avons gélifié et nos styles ont cliqué tout de suite.

«Je crois qu’il est le meilleur homme pour le travail pour moi et fera ressortir le meilleur de moi. Je suis très excité de commencer ce que je pense être un partenariat très brillant et prospère.

“Notre voyage commence maintenant et nous nous dirigeons vers ma défense obligatoire le 2 mai.”

Arum a déclaré: «Josh Taylor est un combattant vraiment spécial qui devrait devenir le champion incontesté de 140 livres en 2020.

«Je ne doute pas qu’il offrira une performance sensationnelle à ses fans à domicile. Je ne peux pas attendre le retour de la “Tartan Tornado”. “

Warren a ajouté: «Je suis ravi que nous soyons en mesure de faire participer Josh Taylor à Glasgow à un moment aussi important de sa carrière.

“Josh est destiné à de nombreux gros combats aux États-Unis, mais il a des affaires à régler d’abord sur le front intérieur, et cela représente une opportunité pour les fans écossais de vraiment prendre leur homme dans une énorme action de titre mondial.”

