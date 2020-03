Le prochain grand réalisateur de films sportifs est arrivé

Lorsque l’équipe américaine frappe la glace contre l’Union soviétique dans Miracle, une nation compte sur eux pour secouer l’équivalent d’une décennie d’ignominie. Le réalisateur Gavin O’Connor a déjà fixé ces enjeux avec un montage au générique: l’invasion du Cambodge, la finale olympique de basket-ball masculin de 1972 contre les Soviétiques, la chute de Saigon, le Watergate, la fièvre disco, la crise du pétrole, Three Mile Island, la mort d’Elvis, le discours de Jimmy Carter sur la «crise de confiance» et de Billy Beer, le produit éphémère du frère «professionnel redneck» de Carter. À l’époque, même les étoiles de la LNH ne faisaient pas le poids face aux Soviétiques chevronnés et chirurgicaux, et encore moins à une équipe de patineurs amateurs rapiécés provenant principalement des collèges du Minnesota et de Boston. La ligne sur l’équipe américaine rappelle le rapport de dépistage de Tim Tebow du regretté blog Kissing Suzy Kolber: “Forces: Intangibles. Faiblesses: tangibles. ”

Mais c’est réellement arrivé. La même équipe qui avait été gênée par les Soviétiques 10-3 au Madison Square Garden dans une exposition quelques jours seulement avant les Jeux olympiques les battait 4-3 quand cela comptait, grâce à un but légendaire de Mike Eruzione et à une course défensive de 10 minutes sous une implacable attaque. Plus de crise de confiance, Monsieur le Président. Team Intangibles l’avait fait. Ils avaient compensé un déficit de talent avec une abondance de grain.

Tout cela souligne la raison principale pour laquelle les trois films sportifs opprimés d’O’Connor – Miracle, le mélodrame MMA Warrior et son nouveau film de basket-ball The Way Back – sont tellement meilleurs que presque tous les autres films de leur genre: il croit absolument en cette merde . Dans la ténacité. Dans la discipline et la volonté. Il croit qu’il n’y a rien au monde que les sprints de vent ne puissent surmonter. S’il était entraîneur de basket-ball, il serait exactement le type de gars à suivre une carrière universitaire légendaire avec une extinction d’une saison en NBA. Mais heureusement, ce n’est pas le cas – c’est un réalisateur. Et une bonne.

De manière générale, O’Connor a fait Hoosiers deux fois et Rocky une fois. Miracle, c’est une équipe hétéroclite et surclassée qui prospère sous la direction d’un taskmaster du Midwestern. The Way Back est comme Hoosiers si les personnages de Gene Hackman et Dennis Hopper étaient regroupés en un seul personnage composite, un crieur de touche avec des problèmes de consommation de substances. Warrior, quant à lui, peut être opposé à des frères, mais ces frères sont enracinés dans le casque de Pennsylvanie de Rocky Balboa, et le plus grand obstacle à leur ascension à travers un tournoi MMA gagnant-gagnant est un Russe invaincu qui pulvérise le terrain comme Ivan Drago dans Rocky IV. Ces types de rythmes d’histoire sont douloureusement familiers aux cinéphiles, qui ont vu de nombreux humbles strappers à gratter et à se frayer un chemin vers un gain de gros gibier. Si vous avez regardé la bande-annonce de The Way Back et que vous aviez l’impression d’avoir déjà vu tout le film, vous auriez raison.

Mais vous vous trompez aussi.

O’Connor peut croire aux miracles, mais il ne s’excuse pas du travail acharné de les rendre convaincants. Cela commence par une appréciation pour les durs à l’âme tendre, tous excellents pour masquer les émotions turbulentes jusqu’à ce qu’ils se répandent à la surface. Dans Miracle, la scène dans l’arène après que l’équipe des États-Unis a vaincu les puissants Soviétiques peut être le truc des couvertures de Sports Illustrated, mais l’entraîneur Herb Brooks (Kurt Russell) se précipitant dans le hall seul et fondant en larmes est le plus grand moment. Dans Warrior, le combat climatique entre les frères éloignés de Conlon, Tommy (Tom Hardy) et Brendan (Joel Edgerton), se termine par une mainmise qui se double d’une étreinte, la seule façon acceptable pour ces bêtes d’exprimer leur amour. Et dans The Way Back, Jack Cunningham (Ben Affleck) est ramené du bar tous les soirs parce qu’il préfère engourdir une douleur privée plutôt que de l’affronter.

“Les jambes nourrissent le loup, messieurs”, aboie Brooks à ses joueurs alors qu’il les met à travers les exercices de conditionnement impitoyables qui leur donneront l’endurance nécessaire pour survivre à leurs adversaires en troisième période. Là encore, O’Connor pratique ce que ses personnages prêchent: il aime un bon montage, comme il se doit, mais sinon il ne se permet aucun raccourci narratif pour arriver là où il doit aller. Tommy et Brendan ne se croisent même pas dans Warrior avant plus d’une heure dans le film, après qu’O’Connor a dessiné leur passé et leur présent dans leur intégralité: Tommy le héros de guerre / déserteur qui se cache après une tour de service troublée en tant que Marine en Irak; Brendan, le professeur de sciences de banlieue qui essaie de se sortir de sa dette dans un parking se bagarre devant un club de strip-tease. Les deux sont en colère contre leur père Paddy (un Nick Nolte jamais meilleur), qui a déchiré la famille avec son alcoolisme et sa violence domestique, et est maintenant propre et sobre, mais trop tard pour le rachat.

O’Connor permet à ces scènes de se jouer à une durée inhabituelle. Cette première scène entre Tommy et son père dans Warrior est aussi brutale que tout ce qu’il livre sur son chemin à travers le tournoi Sparta à Atlantic City. En regardant autour de la maison vide de son père, Tommy dit: “Ça doit être difficile de trouver une fille qui peut prendre un coup de poing de nos jours.” Paddy absorbe le coup, acceptant qu’il le fasse venir. Dans The Way Back, lorsque la femme de Jack (Janina Gavankar) lui dit au cours du déjeuner qu’elle voit un autre homme après un an de séparation, cette information peut se prolonger dans les airs. Jack absorbe les coups comme Paddy, sachant qu’il est responsable de sa propre douleur, mais sa femme partage toujours un peu le fardeau aussi. L’entraînement d’une équipe de basket-ball intermédiaire au lycée catholique où il avait une fois trouvé la gloire peut cautériser la blessure au centre de sa vie, mais cela ne le guérira pas.

Les enjeux émotionnels sont élevés dans les films sportifs d’O’Connor, et la lenteur de leur mise en place sont les jambes qui nourrissent le loup. Il n’y a pas autant d’enthousiasme à Brooks et son équipe qui a gagné à Lake Placid sans avoir d’abord noté le bilan que tout le travail a sur leur esprit et leur corps avant les Jeux. Brendan risque de perdre sa maison, son travail et tout son mode de vie s’il ne gagne pas Sparta, mais il n’a pas la force brute de son frère, donc chaque pas en avant ressemble à une longue guerre d’usure. Le nouveau travail de Jack ramenant son alma mater à la gloire du bois dur lui donne un sens du but qui manquait dans sa vie, mais on ne sait pas ce que la victoire signifiera pour lui. Affleck avait déjà joué pour O’Connor dans son thriller agréablement dopé The Accountant, mais il s’agit d’un type de performance différent, qui s’appuie sur des enjeux qu’il connaît trop bien. À l’écran et hors tension, The Way Back ressemble à un programme en 12 étapes qui peut ou non prendre ce temps.

Bien sûr, rien de tout ce travail acharné ne porterait ses fruits si O’Connor bâclait les séquences d’action. Il se soucie plus des X et O que du réalisateur de films sportifs inspirant typique, donc il y a beaucoup de discussions sur les plans innovants qui surprendront les Soviétiques dans Miracle ou l’infraction de mouvement qui libère des plans ouverts dans The Way Back. Mais O’Connor se distingue le plus en introduisant dans les arènes l’esthétique meurtrière de ses scènes dramatiques, se contentant rarement des types de plans vus lors d’une émission télévisée. Il traite les patinoires de Miracle et les anneaux de Warrior avec la même intensité rapprochée, au niveau du sol, à l’intérieur des lignes des hommes en action, et il isole le bruit des patins qui se faufilent à travers la glace ou le «huh-huh »Exhale des combattants donnant des efforts. Pourtant, il est capable de varier son style pendant les moments charnières: après le but de Eruzione, O’Connor enregistre la terreur de ces jeunes outsiders devant survivre aux 10 dernières minutes comme Steven Spielberg traite les soldats sur les bateaux dans les minutes avant le D -Invasion d’un jour dans le sauvetage du soldat Ryan. Lors de tentatives de dérivation dans Warrior, il rapprochera l’appareil photo si juste que les corps fatigués sont bloqués dans la résistance.

O’Connor n’est pas défiant de la formule du Big Game comme, disons, le grand Ron Shelton, qui a fait carrière en bouleversant les clichés des films sportifs dans des films comme Bull Durham, qui évite la mi-saison, ou White Men Can’t Jump et Tin Cup, qui explique comment les gains sont des pertes cachées et les pertes sont des gains cachés. Lorsque Herb Brooks donne son monologue d’avant-match («Ce soir, nous sommes la plus grande équipe de hockey au monde»), O’Connor veut vous envoyer des frissons dans le dos; personne qui ne croit pas à la nature transcendante du sport ne ferait un film sur l’équipe de hockey masculine américaine de 1980. La différence est qu’il n’y a pas une bouffée de cynisme ou de paresse qui dérange d’autres films de ce genre, qui sont impatients d’accéder à ces moments sans y mettre le travail. Avec les trois films sportifs qu’il a réalisés à ce jour, O’Connor a eu l’endurance de la troisième période pour les ramener à la maison.

Scott Tobias est un écrivain indépendant du cinéma et de la télévision de Chicago. Son travail a été publié dans le New York Times, le Washington Post, NPR, Vulture, Variety et d’autres publications.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer