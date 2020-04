Le professeur Cruz remarque l’effet domino en éliminant la promotion

Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Mardi 28 avril 2020, p. a12

La disparition du Mx Ascent aura un effet domino et affectera nécessairement les deuxième et troisième divisions, car quel sens auront leurs tournois s’il n’y a pas d’option ou d’illusion d’avancer pour atteindre le circuit maximum? Aucun Ce qu’ils ont fait n’est pas logique, a déclaré José Guadalupe Cruz, ancien entraîneur des Dorados de Sinaloa.

Lorsque la Silver League disparaît pour la remplacer par une autre qui n’a pas encore de nom, et qui dans un premier temps s’appelle développement, cela signifie laisser le Premier (deuxième division) et la troisième suspendus en l’air, souligne-t-il.

Pour l’instant, les fédérations préparent la nouvelle ligue à la volée, et face à la vague de critiques et de désaccords, il est apparu qu’elles autoriseraient huit joueurs de plus de 23 ans qui pourraient figurer parmi les titulaires, même si officiellement rien n’a été dit.

Cependant, ce qui est tenu pour acquis, c’est qu’il y aura une baisse des salaires des footballeurs et des entraîneurs.

Aller sur ce circuit le moins bien payé, ou sur la toute jeune Ligue mexicaine de football, n’est pas une option appétissante. Le professeur Cruz réfléchit: je n’ai pas pensé à la nouvelle ligue … Je gère déjà, avec des réalisations, une hiérarchie et une trajectoire depuis quelques années, et je ne sais pas si à un moment donné je peux me permettre de rejeter un projet d’une autre ligue, où il y aura certainement des salaires plus bas.

Le barreur qui a fait d’Atlante le champion du circuit maximum du tournoi Apertura 2007 et de la Concacaf en 2009, ajoute: Être coach c’est comme enseigner, il faut avoir une vocation et aller non seulement pour l’argent, mais pour cette passion pour enseigner, transmettre des connaissances, aider les gens à grandir, ajoute qui avant d’être footballeur était enseignant.

Vous pourriez envisager un projet ambitieux et sérieux. Je ne veux pas risquer ma carrière dans un plan qui n’a pas d’avenir, ni tête ni pied. D’un autre côté, si vous voyez quelque chose de sérieux, d’ambitieux, pour aider les gens, vous pourriez le peser … Je n’y pense pas pour le moment, et beaucoup de choses devraient être valorisées, explique-t-il.

.