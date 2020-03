Le programme de Chris Farley – La sonnerie

Holy schnikes, Tommy Boy a 25 ans mardi. En l’honneur de sa star Chris Farley, The Ringer revient sur le travail du comédien, de sa grâce indéniable à sa capacité à transformer n’importe quelle petite phrase en plaisanterie. Ci-dessous, le programme Chris Farley, un guide de la vie du grand déchu et de ses nombreux talents avec quelques hommages.

Tommy Boy et Black Sheep



Tommy Boy n’a certainement pas été présenté comme un classique mineur lors de ses débuts en 1995. Prenez la critique d’une étoile de Roger Ebert, qui a comparé le film à “une explosion à l’usine de scénario”. («Personne n’est drôle dans« Tommy Boy », a-t-il écrit.« Il n’y a pas de répliques mémorables. ») Ou jetez un œil à la revue du Caryn James New York Times, qui portait le titre« How Stupid Is Tommy? Au maximum. ” («Au fur et à mesure que les équipes ne correspondent pas», écrit-elle à propos de Farley et du costar David Spade, «Felix et Oscar n’ont rien à craindre ici.») Et même si cela a fait mieux commercialement qu’avec les critiques, ce n’était pas une fugue. succès: Le film a rapporté un peu plus de 32 millions de dollars au box-office, moins de la moitié de ce que Dumb & Dumber a fait cette année-là. Si Lorne Michaels espérait une sortie sur grand écran samedi soir en direct au niveau de Wayne’s World, il ne l’a pas eu avec Tommy Boy.

Mais pourtant, nous sommes ici, pour célébrer son 25e anniversaire. C’est en grande partie grâce à la seconde vie que le film a trouvée sur VHS et DVD. (Selon le réalisateur Peter Segal, Paramount lui a dit en 2005 que Tommy Boy était l’un des 10 meilleurs vendeurs de vidéos à domicile de tous les temps pour le studio: «J’ai dit: ‘Vous voulez dire avec The Godfather and Raiders of the Lost Ark et des films comme ça ? ‘et ils étaient juste comme,’ Ouais. ‘») Et pour les personnes d’un certain âge, cela reste l’une des expériences de visionnement formateur de leur vie – montre un Américain qui avait entre 10 et 16 ans en 1995, et Je vais vous montrer quelqu’un qui a une réponse pavlovienne au mot «entretien ménager» ou qui a eu l’air de «Fat Guy in a Little Coat» coincé dans leur tête à plusieurs reprises. Et malgré ce que James a écrit dans le Times, Farley-Spade était l’un des couples de couples impairs les plus durables du 20e siècle. Ici, vous aviez Richard de Spade, un homme sournois qui ne parlait que dans le sarcasme, contre le Tommy de Farley, le rejeton simple et innocent d’un fabricant de plaquettes de frein qui a vu le meilleur de presque tout le monde.

Tommy Boy, cependant, est plus qu’une simple collection de gags, de doublures et de mésaventures entre copains: c’est un film qui a du cœur. Jouant sur des aspects de l’éducation de Farley dans le Midwest (comme son personnage, il a également joué au rugby à Marquette et a brièvement travaillé dans l’entreprise de son père), l’intrigue passe à la vitesse supérieure après la mort de son père d’une crise cardiaque à son propre mariage. À partir de là, à cause d’un prêt risqué que papa a contracté, Tommy et Richard partent en mission pour vendre suffisamment de plaquettes de frein pour sauver l’usine et, à son tour, la ville de Sandusky, Ohio. Bien sûr, c’est cliché. Et bien sûr, il y a des moments surmenés. Mais Farley et Spade jouent le tout avec un pathétique indéniable. Il y a une raison pour laquelle Chris a pensé que c’était vraiment bien.

En 1996, Paramount a essayé de bien retourner au Farley-Spade avec Black Sheep. Il avait une configuration similaire – le personnage de Spade a de nouveau été chargé de prendre soin du personnage de Farley, cette fois le frère inadapté d’un candidat politique. Le film est arrivé presque trop vite: le studio l’a accéléré pour capitaliser sur le succès de la vidéo domestique de Tommy Boy; au moment où il était éclairé au vert, l’écrivain Fred Wolf n’avait terminé qu’une petite partie du scénario. Et tandis que la scène la plus célèbre du film est une métaphore bien trop parfaite pour la baisse de qualité entre les deux films, Farley et Spade parviennent à maintenir le film ensemble par pure volonté et chimie.

Malheureusement, Black Sheep serait la dernière fois que Spade et Farley collaboraient sur grand écran. Un peu plus d’un an plus tard, Farley mourrait après avoir consommé un mélange mortel de cocaïne et de morphine. Mais alors que nous n’aurons jamais de rattrapage 30 ans plus tard, à la Felix et Oscar, nous aurons toujours Tommy Boy, un film classique qui a éclaté du manteau trop petit que les critiques voulaient pour lui. —Justin Sayles

John Belushi

“Chris n’imitait pas aveuglément John Belushi”, explique un ami de Chris Farley dans The Chris Farley Show. “En train de lire [Belushi’s biography] validé toutes les addictions et impulsions que Chris avait déjà en lui. »

À bien des égards et à bien des égards, l’histoire de John Belushi est l’histoire de Chris Farley. Des génies comiques avec des styles audacieux et forts qui semblaient tous les deux si inévitables. Leur ascension de l’anonymat de sketch à Saturday Night Live pour devenir brièvement propriétaire du monde de la comédie devait toujours arriver; ce genre de talent et la simple volonté de faire un peu de travail sont impossibles à ignorer. Mais la même témérité et insouciance qui ont défini la comédie de Belushi et Farley ont également défini leur vie personnelle, et des fins tragiquement prématurées. Belushi et Farley étaient des lumières si indéniables et brillantes; boules de feu géantes, d’émotion, d’ID apparemment pur. Mais à l’âge de 33 ans, les deux avaient déjà vécu si durement et tant lutté. Entré dans le monde de la comédie, Farley était désespéré d’être le prochain John Belushi. Il a sans aucun doute atteint cet objectif, mais vous souhaitez surtout qu’il ne l’ait pas fait. —Andrew Gruttadaro

Matt Foley, conférencier motivateur

Date à laquelle je me suis daté: je me souviens quand nous avons eu pour la première fois Kazaa sur l’ordinateur familial et l’une des premières choses que mes frères et moi avons téléchargées était l’audio du sketch de Matt Foley sur SNL, celui mettant en vedette Christina Applegate. Cela en dit long sur la façon dont les choses ont été désastreuses en 2002, mais je pense que cela en dit plus sur la nature emblématique du croquis – qu’il pourrait être presque aussi drôle sans visuels.

La prémisse – un conférencier motivateur dont la vie est un gâchis terrible – est immédiatement drôle, mais ce sont les détails de la performance de Farley qui font la chose. La façon dont il tire son pantalon par la ceinture, la façon dont il pénètre dans les visages de David Spade et d’Applegate et les supplie de se briser, la façon dont il court en place, la façon dont il laisse sa voix craquer la troisième (et quatrième, et cinquième) fois qu’il dit “dans une camionnette au bord de la rivière!” Personne n’a jamais été aussi efficace physiquement que Farley, sa voix en plein essor et sa silhouette imposante ont été utilisées comme armes pour vous faire sursauter. Mais en même temps, derrière tous les fanfaronnades, il y avait des personnages entièrement formés se noyant dans le pathos et la lutte personnelle. Matt Foley est un personnage parfait pour rire, mais aussi pour, étrangement, ressentir. Et cela, en quelque sorte, le rend encore plus drôle quand il se bloque à travers une table basse.

Pour les Farley, il y a de nombreux sketchs SNL profonds à citer. Mais le sketch Matt Foley est le sketch essentiel; c’est l’Unique. —Gruttadaro

The Chris Farley Show

Il y a une scène à la fin du Chris Farley Show, l’histoire orale de sa vie en 2008, nommée d’après le célèbre croquis SNL du même nom, dans laquelle Chevy Chase se penche sur le jeune comédien, qui à ce stade était proche du fond. «Je me suis assis avec lui et j’ai dit:« Écoutez, vous n’êtes pas John Belushi. Et lorsque vous surdosez ou vous tuez, vous n’aurez pas la même acclamation que John. Vous n’avez pas le bilan de ses réalisations », raconte Chase.

C’était une évaluation difficile, mais elle semblait juste pour le moment: en 1997, Farley était une star bancable avec trois non. 1 films, mais il n’a guère été pris au sérieux. C’était le gars qui tombait à travers les tables, la fille de Gap qui hurlait quand elle voulait des frites. Beverly Hills Ninja, son dernier rôle principal avant sa mort, a été un succès au box-office, mais ce n’était guère The Blues Brothers ou Animal House. Le Chris Farley Show, cependant, présente un côté rarement vu de Farley et son dévouement à son métier: il a pris des cours de ballet pour améliorer son agilité. Ses partenaires d’improvisation à Second City à Chicago étaient en admiration devant lui. (“Chris n’a jamais été capturé dans des films ou à la télévision aussi bien qu’il était sur scène”, a déclaré l’un d’eux.) Tommy Boy costar Brian Dennehy a déclaré que Farley aurait pu être un acteur dramatique de premier plan, s’il avait choisi cette voie: “Il y avait un la tristesse et une vulnérabilité et une peur qui existaient dans ses yeux. … Vous pouvez en voir un peu dans Tommy Boy, mais il n’avait même pas vraiment commencé à l’explorer. » Il est impossible de terminer la lecture de ce livre et de ne pas comprendre à quel point Farley comptait vraiment et combien il aurait pu faire de plus.

Contrairement à d’autres regards sur sa vie, The Chris Farley Show sonde les profondeurs de ses problèmes de substance. Il y a des souvenirs de discussions franches et des souvenirs d’interventions infructueuses. Aucun ne vous accompagne tout à fait comme Chase, mais aucun ne s’est finalement avéré si hors de la base. —Sayles

«Schiller Visions: publicités pour caméras cachées»

Même lorsque Chris Farley était à son plus physique, sa présence était rarement imposante. Il était le géant affable et agile; le clown de classe qui se tourna vers le succès. Mais son jeu contenait un équipement largement inutilisé: la capacité de se transformer en quelque chose de sombre et menaçant. Et il n’y a peut-être pas de meilleur affichage de cela qu’une esquisse SNL sur les publicités à caméra cachée, entre autres.

La prémisse est simple, même si idiote: Chris joue un patron de café qui vient de découvrir que son infusion régulière a été échangée avec des cristaux de café décaféiné colombien dans le but d’obtenir l’une de ces réactions “Oh wow, je ne pouvais pas dire”. Au lieu d’être agréablement surpris, Farley devient apoplectique. Regardez la colère envahir son visage:

En peu de temps, il retourne une table et attrape le serveur. Les violents menaçants gonflent et la scène tombe dans la folie. Il est imperturbable quand un chef casse des bouteilles au-dessus de sa tête, au lieu de crier: «Je vais te tuer», tout en dominant sa future victime alors que tout le café essaie de le contenir. Dans ce bref mouvement, ce n’est pas un comédien ou un acteur gracieux pour sa taille: c’est un monstre de cinéma. Cela vous fait vous demander ce qu’il aurait pu faire avec The Cable Guy, le thriller de comédie de Jim Carrey dans lequel Farley était à l’origine en pourparlers pour jouer. —Sayles

Les rôles de soutien

Cet article entier est la preuve du génie de Farley, mais laissez-nous entrer un autre élément en preuve: les films qu’il vole complètement malgré leur apparition pendant seulement 10 minutes au maximum. Prenez Wayne’s World, dans lequel Farley joue un garde de sécurité étonnamment instructif. (L’autorité et les gestes de la main avec lesquels il décrit les mouvements de déplacement d’un exécutif sont énormes.) Ou Coneheads, dans lequel il incarne Ronnie le mécanicien, un homme en sueur impressionnant avec une chose pour les formes de tête étranges. Ou, bien sûr, Billy Madison, dans lequel Farley joue le chauffeur de bus. Le voyage de visage qu’il continue après qu’un étudiant lui ait jeté son sandwich est à la hauteur de Dieu; la coupe de Veronica Vaughn demandant, “Qui volerait 30 sacs de déjeuners?”, à un Farley aux cheveux blonds qui grignote un sandwich, caquetant, est tout simplement parfaite.

Un seul homme pouvait faire autant en si peu de temps. PAS DE CRIER DANS LE BUS !!! —Gruttadaro

Je suis Chris Farley

I Am Chris Farley n’est pas un documentaire dans la veine d’Amy ou Kurt Cobain: Montage de Heck – ce sont des films ultra-candides qui semblent tragiques dès le générique d’ouverture. Comme ces films, le regard de 2015 sur la vie de Farley est aux prises avec les problèmes de toxicomanie de son sujet. Mais je ne suis pas absorbé par la façon dont Chris est mort et ses séjours en cure de désintoxication. Au lieu de cela, le film revient sur sa chaleur, retraçant son histoire du gamin charismatique qui pourrait obtenir un bus scolaire entier pour chanter “Jeremiah Was a Bullfrog” à un génie de l’improvisation en herbe à Chicago au nouveau gamin sur SNL et au-delà. Il y a beaucoup de séquences d’archives maintenant tragiques, et des amis de Farley tels que David Spade, Bob Odenkirk, Adam Sandler et Mike Myers donnent leurs pensées parfois crues, mais je ne vire jamais dans le morbide. C’est un portrait touchant d’un homme qui comptait tant pour tant de gens – des gens avec qui il a raconté des blagues aux millions de fans qu’il a fait en chemin. —Sayles

L’hommage d’Adam Sandler SNL

Qu’est-ce qu’un hommage à Chris Farley si ce n’est pas drôle? En mai 2019, Adam Sandler a peut-être rendu l’hommage le plus parfait à Chris qui existe: une chanson de quatre minutes et 45 secondes qui divise la différence entre Bob Dylan et Mark Kolazek et est tendre, touchante et carrément hilarante. Il chante la première fois qu’il a rencontré Farley, comment il montre Tommy Boy à ses enfants, leur dernier hourra ensemble au mariage de Tim Meadows et le moment où Sandler a trouvé Chris au bureau en train de pleurer en écoutant une chanson de KC et du Sunshine Band. Mais juste au moment où vous êtes prêt à pleurer, il vous frappe avec la ligne de punch parfaite: “Je vous manque de vous voir traîner et essayer de vous faire baiser / Mais surtout, ça me manque de vous voir torturer Spade.” Il est impossible de ne pas rire. Chris serait fier. —Sayles

Sale boulot

Le film mettant en vedette le dernier rôle de Chris Farley avant sa mort est si criminellement sous-estimé; veuillez vous déconnecter dès maintenant et aller le regarder. (Cela coûte 2,99 $ sur YouTube, une affaire absolue.) Farley n’est pas un personnage principal de ce film dirigé par Norm MacDonald sur deux amis qui ouvrent une entreprise spécialisée dans l’aide aux gens pour se venger des autres, mais comme ses autres rôles de soutien, il offre une performance tout à fait mémorable. Il joue Jimmy. Jimmy est un mec normal sans afflictions notables. Je plaisante – Jimmy manque le bout de son nez, qui a été mordu par une prostituée asiatique. Juste un personnage parfait, incroyablement dérangé pour Farley. Et il y habite, en commençant par une entrée emblématique, en poursuivant avec un beau moment où il joue «The Pina Colada Song» lors d’une bagarre dans un bar, et se terminant par, une fois de plus, en se mordant le nez par une prostituée. Grands trucs emblématiques et durables de Farley, une présence comique que nous ne méritions vraiment pas. —Gruttadaro