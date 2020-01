Le projet de la NFL à Las Vegas comprend un bateau, et nous avons tellement de questions

Las Vegas – la nouvelle maison des Raiders – accueillera le repêchage de la NFL 2020 et certains des plans de l’événement ont été annoncés mardi. Ils sonnent… Peak Las Vegas.

La scène sera à l’intérieur de la célèbre fontaine du Bellagio – celle qui a de l’eau «dansante» sur divers morceaux de musique – et un bateau (oui, un bateau) transportera des pics sur la scène. Un tas de fermetures de rues et de restrictions de circulation autour de la zone du Strip. Le projet d’expérience pourra accueillir des milliers de personnes.

Nous avions tellement de questions à poser sur ces plans, et voici différents membres du personnel de For The Win:

Concernant ce bateau…

1. Les boulets de canon sont-ils autorisés?

2. Y aura-t-il un sauveteur en service?

3. Que se passe-t-il si, pendant le trajet de 10 secondes en bateau vers la scène, le recrue ressent l’attraction de la mer et renonce immédiatement à sa carrière dans la NFL et rejoint la marine marchande? L’équipe obtiendra-t-elle un choix de tirage compensatoire?

4. Avons-nous pensé aux pirates et comment nous défendre contre eux?

5. Si un crime est commis sur le bateau, respecterons-nous les lois de l’État du Nevada ou le droit maritime? – Nate Scott

Que se passe-t-il si le bateau cesse de fonctionner?

Je suppose qu’il y aura plus d’un bateau. Mais que faire si CE bateau ne fonctionne pas? Les recrues devront-elles monter jusqu’à la scène et donner à Roger Goodell un câlin géant et mouillé d’ours? Je sais, je sais, il y a clairement deux bateaux sur les photos que nous avons vus et quelques façons de monter sur scène à pied. Mais peu importe. Si un bateau cesse de fonctionner au milieu d’un voyage jusqu’à la scène, ce sera la seule chose dont les gens se souviendront de ce projet fou.

Aussi, mets-moi à terre pour un «Est-ce qu’un dessinateur sautera dans la fontaine? (OUI -5 000) »pari accessoire. – Charles Curtis

Que se passe-t-il quand quelqu’un tombe?

À quoi sert le plan d’urgence lorsqu’un projet de sélection ou quelqu’un sur scène tombe? Vous pouvez avoir tous les rails et barrières que vous voulez, plus le fait que les gens qui vont du bateau à la scène ont un jeu de jambes et un équilibre exceptionnels. Un accident semble plausible, alors quel est le plan?

Allez-vous avoir des serviettes à offrir aux joueurs lorsqu’ils nageront sur la scène et sortiront? Pourquoi ne pas simplement leur jeter un chapeau et crier: «Félicitations!» Pendant qu’ils foulent l’eau? Que faire si le bateau ou l’étape commence à couler? Allez-vous suggérer qu’ils apportent un changement de vêtements au cas où? Il fait froid la nuit à Vegas en avril, alors peut-être que les organisateurs pourraient au moins faire chauffer la fontaine par le Bellagio. – Michelle Martinelli

Ce plan vaut-il vraiment la peine qu’il causera aux gens de Vegas?

La grande ambition de la NFL de construire une scène sur la piscine Bellagio va causer un énorme mal de tête aux habitants de Las Vegas et aux touristes. Selon le Las Vegas Review-Journal, l’événement entraînerait la plus grande fermeture de route sur le Strip de Las Vegas depuis trois jours entiers, sans compter les fermetures qui seront nécessaires dans les semaines précédant l’événement pour les équipes à construire la scène et se préparer. J’étais à Las Vegas l’année dernière le jour d’un marathon et c’était un cauchemar de circulation. C’est à un tout autre niveau. Le projet de Vegas aurait dû être défini dans la T-Mobile Arena depuis le début, NFL. – Nick Schwartz

Pourquoi fait-on ça?

Fam, c’est la plus extrême, au-dessus de ce que la NFL aurait pu faire à un produit déjà excellent. Le brouillon est rempli d’histoires et de gens divertissants. Nous en avions plus que suffisant pour nous occuper pendant trois jours. Nous n’avions pas besoin du spectacle d’un bateau à tirant d’eau réel et entier pour rendre cela cool. Il n’y a littéralement aucun but à cela. Je ne suis même pas fou de ça – je suis juste … non, grattez ça. Je suis en colère. Il vaut mieux le faire avec le tour 1 avant minuit. – Mike Sykes

