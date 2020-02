Le projet de NBA 2021 sera bien meilleur que le projet de 2020

Le secret le moins bien gardé de la NBA en ce moment a été subtilement reconnu dans l’accord le plus parlé de l’échéance commerciale de 2020. Lorsque les Golden State Warriors ont envoyé D’Angelo Russell dans le Minnesota, ils ont insisté pour faire le choix de première ronde des Timberwolves en 2021 (trois premiers protégés) plutôt qu’un choix cette année.

Cela pourrait être dû au fait que les front-offices de la ligue réalisent que le projet de 2020 n’est pas particulièrement excitant. Avec la mise en garde nécessaire que même les ébauches les plus faibles donnent encore un certain nombre de démarreurs haut de gamme et généralement au moins une ou deux étoiles, le talent disponible au sommet de la classe de cette année se sent certainement en deçà des dernières années. Il n’y a pas de choix de consensus n ° 1, avec Anthony Edwards, LaMelo Ball et James Wiseman en lice pour l’honneur.

Edwards marque avec une efficacité inférieure à la moyenne pour une équipe de Géorgie qui n’a qu’un match de plus de 0,500. Ball a terminé sa saison en Australie en réussissant 38,9% sur le terrain et 27,9% sur trois points. L’archétype de Wiseman est dévalué dans le jeu d’aujourd’hui, et ses outils physiques ne sont pas aussi élitistes qu’ils étaient impatients d’être sortis du lycée. Les équipes se sentiraient beaucoup plus à l’aise de sortir l’un de ces joueurs hors du top trois qu’au n ° 1.

La demande des Warriors pour un premier tour dans un an va cependant au-delà d’un simple projet de 2020 sans intérêt. Pour le moment, le repêchage de la NBA 2021 semble s’annoncer spécial. Les équipes qui cherchent à se réinitialiser avec un mouvement de jeunes seraient sages de commencer à se concentrer sur 2021 dès maintenant.

Le projet de 2021 semble vraiment prometteur pour plusieurs raisons différentes

Il y a quelques éléments que les éclaireurs recherchent lorsqu’ils évaluent la force d’un brouillon. Voici une courte liste:

Le talent d’élite au sommet

Un talent potentiel de star qui va au fond de la loterie

Des athlètes polyvalents qui correspondent à la façon dont la ligue veut jouer aujourd’hui et aller de l’avant.

Il semble que le projet de 2021 vérifie toutes les cases en ce moment. Beaucoup de choses peuvent changer au cours des 16,5 prochains mois, mais ceux qui ont surveillé de près la scène américaine de préparation et quelques jeunes pros internationaux voient déjà les signes d’une très bonne classe.

Cade Cunningham est la meilleure perspective

Cunningham, originaire du Texas, pourrait être classé n ° 3 dans le classement de recrutement des lycées d’ESPN, mais il ne devrait y avoir aucun débat sur le fait qu’il ressemble actuellement au plus gros prix disponible en 2021. Si Cunningham – qui est engagé dans l’État de l’Oklahoma – joue également Au collège, comme le soupçonnent ses plus grands supporters, il n’est peut-être pas loin derrière Luka Doncic et Zion Williamson en tant que candidats avant d’entrer dans le repêchage.

Cunningham est un meneur de 6’7, 215 livres qui joue actuellement son ballon au lycée pour une équipe de Montverde chargée d’histoire, la même école qui a produit Russell, Ben Simmons et R.J. Barrett. Alors que les équipes de la NBA se sont éloignées des meneurs de points traditionnels au profit d’initiés offensifs surdimensionnés, Cunningham se sent comme une perspective idéale pour l’ère moderne.

Cunningham est en contrôle total du jeu avec le ballon dans ses mains. Il initie l’offensive hors du pick-and-roll avec un grand équilibre et une vision formidable, sachant qu’il a la capacité de trouver des coéquipiers si les défenses s’effondrent sur lui et la force et le toucher pour marquer si ce n’est pas le cas. Ses chiffres en tant que senior en hausse sur le circuit EYBL de Nike étaient absolument dominants: 23,8 points, sept rebonds, 5,7 passes décisives, 1,3 interceptions et 1,2 bloc par match sur 35 pour cent de tir en profondeur, bon pour un pourcentage de tir réel de 65,9 avec le meilleur score de boîte plus-moins dans la ligue.

Cunningham a encore beaucoup de place pour devenir un tireur extérieur. Il pourrait être plus agressif en tant que marqueur. Mais l’équipe qui l’atterrit lui donnera le ballon dès le premier jour et espère avoir le prochain grand initiateur offensif de la ligue pour le reste de cette décennie.

Evan Mobley et Jalen Green sont également très prometteurs

Mobley et Green sont n ° 1 et n ° 2 dans le classement des lycées ESPN. Les deux ont été follement médités tout au long de leur carrière au lycée en raison de traits bizarres qui ne peuvent tout simplement pas être enseignés.

Pour Mobley, c’est sa rare agilité à sa taille. A 7 ‘centre, Mobley zoome sur le court avec une fluidité incroyable aux deux extrémités. Il est presque impossible pour un joueur avec ce type de taille et de longueur de se déplacer si bien et de décoller si rapidement. Mobley est déjà là, et il sert de fondement à ce qui fait de lui une perspective à long terme alléchante. Il est engagé à l’USC, où son frère Isaiah joue et où son père est entraîneur adjoint.

Le terme «athlétisme d’élite» est trop utilisé dans l’évaluation préliminaire, mais il convient à Green. Gardien de tir de 6’5 à Fresno, Green a été acclamé au début de sa carrière au lycée en tant que sauteur ridicule qui a également obtenu de bons scores. Il est devenu un tireur de tir qualifié et un passeur en développement tandis que son cadre mince continue de se remplir.

Les scouts espèrent que Green pourra un jour être un buteur principal qui exercera une pression énorme sur la jante en conduisant tout en étant capable de tirer pour un tir de saut.

Les rangs des lycées américains sont bien au-delà des trois premiers

Alors que Cunningham se sent comme le favori pour aller n ° 1, rien ne garantit que Mobley et Green finissent par se classer deuxième et troisième derrière lui. C’est parce que ce qui rend la classe du secondaire de 2020 captivante, c’est la profondeur au sein des joueurs cinq étoiles.

Il y a des joueurs vraiment hors concours avec des compétences fascinantes dans cette classe. Une introduction rapide:

Jaden Springer: un garde fort et long de 6’5 qui peut jouer sur ou hors du ballon, Springer joue avec une grande intensité aux deux extrémités du terrain, prospère en attaquant la jante et a montré des signes prometteurs d’un jeu de traction. Il est engagé au Tennessee.

Jaden Springer met en place l’écran de balle avec la croix nette, puis frappe Barnes avec l’incroyablement sale dans le dos. Aucune chance qu’il n’ait pas atteint le pull-up après ce pic.twitter.com/mwovbq3xxc

– Max Carlin (@maxacarlin) 8 janvier 2020

Jalen Johnson: attaquant polyvalent de 6’9, Johnson est une menace triple-double nocturne qui frappe fort le verre et aime trouver des coéquipiers ouverts en tant que passeur. Il est l’un des meilleurs joueurs de transition de la classe. Il doit s’améliorer en tant que tireur. Il est attaché à Duke.

Scottie Barnes: Attaquant 6’8 fort, long et intelligent, Barnes est l’un des meilleurs défenseurs de la classe et peut donner à chaque alignement une flexibilité unique en tant que petit centre de balle. Le tournage reste sa plus grande faiblesse. Il est engagé dans l’État de Floride.

Scottie Barnes est devenu un incroyable joueur de basket-ball tout autour. QI incroyable, polyvalence défensive, longueur, force et physique. Je pense que la FIBA ​​U19 l’a vraiment aidé. Nous avons passé la semaine dernière à garder Hunter Dickinson (7’1 250lbs) et cette semaine à garder Sharife Cooper. pic.twitter.com/IanjOQNB6Q

– Ross Homan (@ Ross_homan1) 23 décembre 2019

Ziaire Williams: une aile de 6’9 qui peut attaquer le panier et frapper un sauteur de rattrapage, Williams a été l’un des meilleurs marqueurs de l’EYBL avec 21,7 points par match tout en réussissant 88% de ses lancers francs.

B.J. Boston: coéquipier de Williams au lycée de Sierra Canyon, Boston est une aile maigre de 6’6 avec une capacité de manipulation de balle développée et un coup de tir solide. Il est engagé dans le Kentucky.

Terrence Clarke: Attaquant de 6’7, Clarke est un marqueur déterminé qui a été reclassé après avoir été considéré comme le meilleur espoir de la classe de lycée de 2021. Il est engagé dans le Kentucky.

Jalen Suggs: Ancienne recrue du quart-arrière, Suggs est un meneur de 6’4 avec une sensation impressionnante pour le jeu et la force d’absorber le contact. Il est attaché à Gonzaga.

Greg Brown: Aile 6’8 chargée d’athlétisme à contraction rapide, Brown est un grand défenseur qui n’a pas besoin du ballon pour contribuer. Son infraction reste un chantier majeur en cours.

Ajoutez une aile comme le Tennessee engage Keon Johnson, un gardien de but en Caroline du Nord engage Caleb Love, un grand homme explosif dans l’État du Michigan engage Isaiah Jackson, et un garde 3-D potentiel en Arkansas engage Moses Moody, et vous avez le l’étoffe d’une classe chargée et profonde.

Il y aura aussi une présence internationale

Usman Garuba semble être le meilleur espoir international en ce moment. Le grand homme de 6’8 détient actuellement une place de rotation pour le Real Madrid dans la ligue ACB à 17 ans. Il a montré un physique impressionnant et des instincts défensifs tandis que ses compétences de tir et de passe ne font qu’effleurer la surface. La polyvalence de Garuba en tant que petit centre de balle intriguera dans une ligue qui continue de réduire ses effectifs.

Des moments impressionnants pour Usman Garuba, 17 ans, du Real Madrid, lors d’une victoire contre Joventut. A commencé son premier match ACB en carrière, a fait tomber un corner 3 et a montré une partie de sa polyvalence défensive à 6-8. Plus d’informations sur le jeu et l’arrière-plan de Garuba: https://t.co/nq7aLWwTLq pic.twitter.com/e5MvJ21f0l

– Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) 28 septembre 2019

Roko Prkacin est un autre choix de loterie potentiel. Aile de 6’8 en provenance de Croatie, Prkacin a joué dans les compétitions de la jeunesse de la FIBA ​​avec un ensemble offensif complet qui lui permet d’attaquer la jante, de remonter de trois et de trouver des coéquipiers comme passeur.

Il y a aussi Ibou Badji, un centre de 7’1 avec une envergure de 7’9 qui a en moyenne plus de trois blocs par match en jouant pour le Sénégal lors de la Coupe du monde FIBA ​​U19 2019. De nouvelles perspectives les rejoindront à mesure que le projet de 2021 se rapprochera.

Plus les rejoindront aussi

Jonathan Kuminga est actuellement l’espoir n ° 1 dans la classe de lycée 2021, mais il y a des rumeurs qu’il pourrait reclasser pour jouer au ballon collégial l’année prochaine. Si cela se produit, il pourrait être l’un des cinq meilleurs choix en tant qu’attaquant athlétique de 6’8 avec des instincts de score agressifs et une impression de sens du jeu. Il est prêt physiquement pour le niveau suivant.

Ce ne sont que les one-and-dones potentiels. Il y aura aussi des vétérans des collèges qui tenteront de faire tomber la loterie. Il est tout simplement trop difficile de les projeter maintenant avant de savoir qui entre dans le projet 2020 et qui reste à l’école.

Les classes 2022 et 2023 devraient également être profondes et talentueuses avec Emoni Bates, Victor Wembanyama, Paolo Banchero et A.J. Le profilage de Griffin comme principales perspectives. L’un de ces brouillons sera probablement le «double brouillon» qui présente la dernière classe one-and-done et la première classe de préparation aux pros, en supposant que la NBA abolisse la limite d’âge comme on le dit.

Le repêchage de la NBA 2020 n’est peut-être pas si excitant, mais il existe de nombreuses perspectives à long terme dans le pipeline de basket-ball du monde entier. Les équipes de la NBA feraient mieux de commencer le dépistage et la planification maintenant.