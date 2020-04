Le projet de retour de Thiago Alcántara à Barcelone

Les rumeurs et plus de rumeurs dans l’environnement de Barcelone en termes de signatures se réfèrent à la saison prochaine. Les jours passent et de plus en plus de noms sont ajoutés à la liste.

Maintenant, c’est le demi Mundo Deportivo, qui a révélé qu’il y aurait un plan pour que quelqu’un qui portait déjà le maillot Blaugrana revienne et cette fois ce n’est pas Neymar, mais Thiago Alcántara.

Le joueur a quitté le club espagnol en 2013 pour 25 millions d’euros, et il est rapporté qu’à plusieurs reprises, il a été le plus grand exemple pour dire que le joueur qui a quitté l’institution n’est pas revenu.

Cependant, il y a quelqu’un qui plaiderait pour lui et c’est Javier Bordas, directeur général de la première équipe, qui se réjouit du possible retour du footballeur de 28 ans.

L’actuel membre du Bayern Munich n’a jamais cessé de vouloir les couleurs Blaugrana et on sait qu’il a toujours une maison à Barcelone, au cas où un jour la possibilité de revenir s’ouvrirait.

Son contrat avec les Bavarois se termine le 30 juin 2021, afin que Barcelone puisse attendre son arrivée gratuitement ou faire une offre que le Bayern Munich peut accepter.

L’arrivée de Thiago au Camp Noy jusqu’à présent ne serait qu’une petite proposition, mais cela avec le passage des semaines pourrait prendre de plus en plus de force.