En dehors de la Ligue des champions, en dehors de la Copa del Rey et en dehors des positions européennes à ce stade de la Ligue et avec la compétition désormais arrêtée en raison du coronavirus. Le projet sportif de Valence vacille important, et le grand n’est autre que le propriétaire du club che, un Peter Lim ce n’est ni prévu ni attendu. Les fans accusent le milliardaire asiatique, qui continue de ne montrer aucun signe à distance.

Il est courant d’entendre des chants contre lui et également contre Meriton, la société en charge de la gestion de Valence. Dans la ville de Turia, ils ne pardonnent pas tout ce qui s’est passé ces derniers mois, décisions et mesures arbitraires, prises pour des raisons personnelles ou entreprise et sans tenir compte ni des fans ni de la section sportive, ce qui se passe sur la pelouse. Valence semble dans un état de décomposition, et le principal coupable est le propriétaire de la plupart de ses actions.

Départs de Marcelino et Mateu Alemany

Ce qui a sans aucun doute marqué un avant et un après, sans aucun doute, c’est le double départ de Marcelino García Toral et Mateu Alemany, coach et PDG jusque-là respectivement. Avec tout en faveur mais sans l’approbation de Peter Lim et de son entourage, dirigé par Anil Murthy, tous deux ont quitté le club che. Il a remplacé le premier Celades, tandis que les fonctions du second sont faites en théorie par le reste des managers.

De cela, le désastre est évident. L’équipe ne carbure pas malgré le fait que l’équipe ait conspiré pour faire avancer la saison. Et la gestion institutionnelle laisse beaucoup à désirer. Cinq semaines se sont écoulées depuis que Garay a été grièvement blessé et qu’un défenseur central n’a pas encore été signé. C’est l’un des nombreux exemples que le projet est au bord du gouffre. Pendant ce temps, Murthy semble indifférent et Peter Lim n’a toujours plus rien.

La seule bonne nouvelle de ces dernières heures n’a pas été exactement sportive, mais économique, car l’entité n’aura pas à payer les sanctions exigées par Bruxelles pour une aide d’État présumée illégale. Le Community Executive avait infligé une amende de 20,4 millions d’euros à Valence en raison des garanties accordées par l’Institut valencien des finances, qui, selon Bruxelles, leur ont permis d’obtenir des prêts à des conditions plus favorables en cas de difficultés économiques.