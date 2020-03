Le promoteur refuse de suspendre la boxe

Notimex

Journal La Jornada

Jeudi 19 mars 2020, p. a11

Quintana Roo. Le promoteur mexicain Pepe Gómez a une fonction de boxe à son ordre du jour le 18 avril prochain à Cancun, Quintana Roo, et l’exécutera, car il a clairement indiqué que le Covid-19 ne pouvait pas éliminer cette ville ou le sport des poings. Yesenia Niña Gómez fera la quatrième défense du titre de survol du World Boxing Council (WBC) contre la Colombienne Olga Julio. Le coronavirus ne peut pas éliminer la boxe, ni Cancun, le combat du 18 même s’il est à huis clos, oui ou oui, ça va se faire et il est transmis au Mexique et aux Etats-Unis, a expliqué Gomez. Faire un événement à huis clos diffusé à la télévision dans le cadre du 50e anniversaire de Cancun est certainement un avantage et non un préjudice pour la communauté.

