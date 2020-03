Le propriétaire des Boston Bruins Jeremy Jacobs saccagé après avoir annoncé des réductions de salaire

Mercredi, Delaware North, le grand conglomérat qui détient les Boston Bruins et TD Garden, a annoncé des réductions massives de personnel et des réductions de salaire dans le cadre de leurs mesures de stabilisation des affaires pour surmonter la crise des coronavirus. Dans un communiqué, Delaware North, qui est une entreprise privée exploitée par le milliardaire Jermey Jacobs et sa famille, a annoncé que 68 associés à temps plein seront mis en congé temporaire à partir du 1er avril et 82 autres salariés à temps plein recevront un “Réduction de salaire indéfinie.”

Alors que la pandémie de coronavirus fait des ravages dans le monde du sport, il y a eu des équipes qui se sont mobilisées pour essayer de faire la bonne chose par leurs travailleurs, et des équipes, comme les 76ers et leur propriétaire milliardaire, qui ont eu honte de faire le bon appel par tollé public. Les Bruins de Boston ne sont que le dernier exemple d’une organisation qui essaie de préserver sa marge bénéficiaire au moment où le capot animé de ses employés devrait être une préoccupation plus urgente.

Selon Forbes, la valeur nette de Jermey Jacobs est de 3,3 milliards de dollars et les fans des Bruins ont rapidement exprimé leur indignation face aux coupes.

Comme cela a été noté par beaucoup d’autres, la famille Jacobs a également été parmi les dernières à annoncer tout type de fonds pour aider les travailleurs à temps partiel touchés par l’arrêt de la saison de la LNH. Ce fonds laisse également beaucoup à désirer car il n’intervient que si et quand les derniers matchs de la saison sont annulés. À l’heure actuelle, la LNH a simplement reporté la saison, ce qui signifie que les travailleurs à temps partiel qui assurent le maintien des Bruins et du TD Garden n’ont pas de chance.

Réduire les effectifs des Bruins et de TD Garden de manière aussi spectaculaire est une action ignoble de la part de la famille Jacobs, qui possède clairement la richesse personnelle nécessaire pour faire fonctionner l’entreprise pendant cette période difficile. Ce qui est encore plus exaspérant, c’est que la déclaration de Delaware North continue en disant que ceux qui ne sont pas touchés par les réductions de salaire sont ceux qui ont des contrats de travail, ce qui signifie vraisemblablement des entraîneurs en chef, des entraîneurs adjoints et l’équipe GM. Les personnes dont les revenus sont en train de se perdre en ce moment ne sont pas celles qui font des millions, mais celles qui s’en sortent probablement aussi.

La pandémie mondiale a bouleversé le monde, mais il s’agit clairement d’une entreprise et de la famille Jacobs, qui tentent de préserver leur richesse personnelle au détriment de ceux qui ont travaillé si dur pour eux. Ce n’est pas seulement honteux, c’est amoral.

