Le propriétaire des Bruins Jeremy Jacobs prend des notes des Stars de Dallas

La pandémie de coronavirus a durement frappé le monde du sport, créant un effet d’entraînement de l’instabilité financière pour les travailleurs les plus vulnérables de l’industrie. Alors que les athlètes, les entraîneurs et les cadres pourront assez bien résister à cette tempête, beaucoup de travailleurs horaires et même certains salariés se font complètement foutre.

La saison de la LNH étant reportée indéfiniment, les travailleurs perdent leur emploi partout et, même si de nombreuses équipes et joueurs se sont mobilisés pour aider à alléger le plus possible les contraintes financières, il existe toujours des organisations comme les Bruins de Boston et les Sabres de Buffalo qui ne lèvent pas le petit doigt, malgré l’énorme richesse que ces travailleurs leur ont permis d’accumuler. Les Canadiens de Montréal ont également annoncé des licenciements plus tôt, et la direction des Diables a annoncé des réductions de salaire avant de revenir sur cette décision après avoir honte publiquement.

C’est exaspérant de voir et j’espère que, quand tout sera fini et que nous aurons pu retrouver un semblant de normal dans nos vies, leur comportement ne sera pas oublié.

Pourtant, alors que les Bruins s’enfonçaient vers de nouveaux plus bas mercredi soir, il y avait quelques points lumineux dans le monde du hockey où les équipes et les dirigeants disaient et faisaient la bonne chose, et c’est quelque chose dont nous avons besoin de beaucoup plus. Parallèlement à la nouvelle des Bruins qui ont temporairement mis à pied une grande partie de leur personnel, il a également été signalé que les Hurricanes de la Caroline obligeraient le personnel à prendre un congé sans solde, mais le propriétaire majoritaire des Hurricanes, Tom Dundon, a contesté ce rapport.

«Absolument pas vrai. Pas même près », a déclaré Dundon à l’animateur de radio Adam Gold.

Il a poursuivi en disant que pendant que les employés des Hurricanes devaient prendre leurs congés payés, ils continueraient à recevoir des chèques de paie, mais pour l’instant, ils n’envisageaient pas de licencier leurs employés.

«Nous ne sommes pas du tout proches de cela. Je ne vais pas avoir de bonnes personnes dans la rue. “

Dans un mouvement encore plus important, le président des Stars de Dallas, Jim Lites, et le directeur général Jim Nill ont déclaré mercredi à ESPN qu’ils allaient réduire leurs salaires de 50% tandis que la saison de la LNH était reportée pour aider à alléger le fardeau financier de l’organisation.

“Nous cherchons simplement à aider quelqu’un d’autre. Jim et moi sommes très chanceux », a déclaré Nill à ESPN. Le jeu a été formidable pour nous. Mais au sein de notre organisation, nous avons beaucoup de jeunes qui travaillent et qui vivent de chèque de paie en chèque de paie. Nous espérons que c’est quelque chose qui pourra les aider sur la route. »

C’est exactement la bonne chose à faire. Je souhaite que nous en voyions davantage de propriétaires et de gestionnaires plus riches qui ont eu le privilège d’augmenter leurs revenus, aidés en grande partie par le travail des équipes qui les entourent. Cela ne veut pas dire que les actions des Stars et des Hurricanes empêcheront les licenciements à l’avenir, personne ne peut prédire ce qui va se passer au quotidien dans un mois ou deux, mais au moins les Stars et les Hurricanes font des sacrifices.

L’état du monde en ce moment, et ou un peu plus tard, va être un gâchis chaotique et tourbillonnant d’insécurité et d’inquiétude. Enlever au moins une partie de cela, en disant aux gens qu’ils peuvent compter sur un chèque de paie et une assurance maladie pendant au moins quelques mois de plus, n’est pas seulement une décence admirable mais fondamentale. C’est drôle cependant, comment cela apparaît dans certaines équipes et totalement absent dans d’autres.

J’aime à penser que lorsque tout sera terminé et que nous serons de retour aux matchs de la LNH sur nos téléviseurs et nos arénas remplis de fans, nous nous souviendrons également quelles équipes étaient là pour leur peuple quand cela importait et quelles équipes leur tournaient le dos. . Peut-être que cela n’affectera pas vos intérêts d’enracinement, mais j’encourage les équipes qui donnent la priorité à tous leurs employés, pas seulement à leurs résultats.

