Le propriétaire des Knicks de New York James Dolan teste positif pour le coronavirus

Les New York Knicks Ils ont annoncé ce samedi dans un bref communiqué que le propriétaire de l’équipe, James Dolan a testé positif pour le coronavirus. De cette façon, le magnat américain de 64 ans est devenu le premier propriétaire d’une équipe sportive américaine à recevoir un diagnostic positif de COVID-19.

«Le PDG et PDG de Madison Square Garden Company, Jim Dolan, a été testé positif au coronavirus. Dolan s’est isolé et ne présente que peu ou pas de symptômes », indique la déclaration de l’entité publiée sur son compte Twitter. Ils assurent que le propriétaire des Rangers de New York de la LNH continue de servir en tant que président exécutif de la société de sport Madison Square Garden Co.

Donc, Dolan continuera de superviser les opérations commerciales de l’équipe de New York, qui reste au chômage après que la NBA a temporairement suspendu son activité en raison de la pandémie causée par COVID-19. Tout cela s’est produit après que certains joueurs, dont les joueurs d’Utah Jazz Rudy Gobert et Donovan Mitchell, se soient révélés positifs pour le coronavirus.

À partir de ce moment, ils ont décrété la suspension de la meilleure ligue de basket-ball du monde pour éviter plus d’infections. Même s’ils n’étaient pas les seuls à s’arrêter. La ligue de hockey de la LNH a également interrompu sa saison de peur de coronavirus. L’Avalanche du Colorado a annoncé jeudi qu’un de ses joueurs avait été diagnostiqué avec le virus.

Les États-Unis ont enregistré plus de 120 000 cas de coronavirus et plus de 2 000 morts. Dolan est originaire de New York, l’épicentre de la pandémie aux États-Unis. Samedi soir, l’État avait signalé 728 décès et plus de 52 000 cas.