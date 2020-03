Le propriétaire des Los Angeles Clippers fait un don de 25 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus

Le arrêter en raison d’un coronavirus Il a provoqué des collaborations millionnaires de la NBA pour aider la crise causée par la pandémie dans le monde. Le dernier a été Steve Ballmer, propriétaire d’une des principales franchises de la ligue, Los Angeles Clippers, qui a décidé de un deuxième don d’un million de dollars au système de santé, dans ce cas de Seattle.

Ballmer, commandant un groupe philanthropique avec sa femme, a fait un don, rapporte le Los Angeles Times, 25 millions de dollars au système de santé de Seattle cherchant à accélérer les temps et à trouver un remède pour le coronavirus dès que possible. Le propriétaire de Clippers s’était déjà distingué par sa générosité avec un aide précédente de 10 millions de plus au fonds d’intervention d’urgence de l’Université de Washington Medicine.

Les collaborations de Ballmer, cependant, ne s’arrêteraient pas là. Le président aurait fait divers dons au Michigan, dans la région sud-est dans laquelle il a grandi, ainsi qu’à Los Angeles, la ville où réside sa franchise NBA, qui comprend des stars de la ligue de premier plan telles que Kawhi Leonard et Paul George.