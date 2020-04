Le propriétaire des Patriots est solidaire

Notimex

Journal La Jornada

Vendredi 3 avril 2020

Foxboro. Face à la pandémie mondiale, les NFL New England Patriots ont mis leur jet privé à disposition pour transporter plus d’un million de masques faciaux de la Chine à Boston pour distribution au personnel médical des hôpitaux et des cliniques. Il y a quelques semaines, le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, a acheté plus d’un million de masques spéciaux, mais le seul problème était le déménagement. Le propriétaire de la franchise, Robert Kraft, et sa famille ont prêté l’avion de l’équipe et ont coopéré avec deux millions de dollars.

