Le PSA de Larry David est joli, joli, assez bon

La 10e saison de Curb Your Enthusiasm de HBO s’est terminée il y a quelques semaines, ce qui pue parce que c’était une excellente saison pour regarder Larry David faire des choses de Larry David et pour le moment nous avons besoin de tous les divertissements et rires que nous pouvons avoir.

Parce que les choses sont sacrément difficiles en ce moment.

Heureusement, le grand Larry David est ici pour nous divertir encore plus tout en livrant un message important aux habitants de Californie sur le fait de rester à la maison pendant la pandémie de coronavirus.

Comme vous l’avez peut-être deviné, Larry est tout pour rester à la maison et il a un message pour ceux qui ressentent ou font différemment:

Écoutez Larry, les amis.

