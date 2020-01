Le PSG en tête du football français sous la pression de Marseille

12 janvier 2020, 19h45 Paris, 12 janvier (Prensa Latina) A l’issue de la 20e journée de Ligue 1 de France de football, le Paris Saint-Germain (PSG) mène la table avec cinq points d’avance sur Marseille, un club qui appuyez sur le champion actuel et super favori pour le titre.

Lorsque la campagne 2019-2020 est entrée dans sa seconde moitié, les capitales se sont éloignées de tous leurs rivaux, moins que les Olympiens, guidées par une puissante offensive basée sur Kylian Mbappé (11 buts en 13 matchs), Neymar (10 sur 11 ) et Mauro Icardi (neuf sur 12).

Les deux équipes se dirigent pour garantir les deux seuls quotas directs de la compétition pour la Ligue des champions, avec les rojiazules qui n’ont plus perdu depuis le 1er novembre, six victoires et un match nul dans cette période, et les Marseillais qui l’ont fait pour la dernière fois Le 27 octobre, justement les victimes du PSG, avec huit sourires et un égalisés depuis lors.

Au bout de 20 jours, voici le tableau des positions du football français:

G E P DIF. PTS

1. PSG 15 1 3 +33 46

2. Marseille 12 5 3 +9 41

3. Rennes 10 3 6 +6 33

4. Nantes 10 2 8 +1 32

5. Lilas 9 4 7 +2 31

6. Montpellier 8 6 6 +8 30

7. Olympique de Lyon 8 5 7 +12 29

8. Monaco 8 5 6 +5 29

9. Angers 8 5 7 -2 29

10. Reims 7 7 5 +4 28

11. Nice 8 4 8 +1 28

12. Strasbourg 8 3 9 -2 27

13. Bordeaux 7 5 8 +5 26

14. Stade Brestois 6 7 7 0 25

15. Saint-Etienne 7 4 9 -9 25

16. Dijon 5 6 9 -7 21

17. Metz 4 8 8 -10 20

18. Amiens 4 5 10 -16 17

19. Nîmes 3 6 10 -17 15

20. Toulouse 3 3 14 -23 12

mem / wmr

