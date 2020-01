Le PSG et Monaco à égalité en grand match, malgré le doublé de Neymar

12 janvier 2020, 17 h 30 Paris, 12 janvier (Prensa Latina) Le Paris Saint-Germain (PSG) et Monaco ont fait match nul 3-3 aujourd’hui dans un match au rythme effréné disputé dans la capitale, le Parc des Princes, un duel dans lequel le La star Neymar a marqué deux fois.

L’attaquant brésilien a déclenché tôt la folie des supporters rouges et bleus avec un but juste à la troisième minute, mais bientôt le portugais Gelson Martins a clairement fait savoir dans les sept que les hôtes et les dirigeants de la Ligue de football française 1 n’auraient pas une proie facile dans le club de la Principauté, lors d’une réunion qui a clôturé la journée du 20.

Wissam Ben Yedder a mis le visiteur en tête à la 13e minute, se consolidant comme le meilleur buteur du tournoi, avec 14, mais un peu à la porte de Fodé Ballo-Touré a causé le match, avant que Neymar ne rende l’avantage aux champions actuels avec sa pénalité a marqué à trois minutes de la pause, son dixième objectif de la campagne.

Le match est arrivé à 70 grâce à l’attaquant algérien Islam Slimani, un résultat qui laisse le PSG avec 46 points, cinq de plus avec un match de moins que le sous-leader marseillais, et Monaco avec 29, huitième au classement.

Dans les autres matches du dimanche, Nantes a grimpé à la quatrième place de la Ligue 1 avec sa victoire 2-0 à Saint-Étienne, tandis que Lila a laissé échapper la chance de terminer deuxième en s’inclinant 0-1 à domicile du discret Dijon.

