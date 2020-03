Le PSG évalue Neymar à 150 kilos mais déclare Mbappé non transférable

Le PSG Je serais prêt à laisser Neymar sortir cet été pour 150 millions mais ne permettrait pas à Mbappé de partir selon les informations publiées par ESPN. Selon le journaliste Julien Laurens, Leonardo, directeur sportif du groupe gaulois, a déclaré Kylian Mbappé non transférable non transférable, mais, au lieu de cela, il est envisageable maintenant le départ de l’international brésilien, une opération à laquelle le PSG a fermé en bande l’été dernier.

Le club de Sheikh Al-Khelaifi aurait évalué Neymar à 150 millions d’euros, toujours selon ESPN, un peu moins que ce qu’ils avaient estimé au Camp Nou et les avocats du joueur dans cette affaire exigeront son départ l’été prochain via la FIFA, sachant que Neymar est au PSG depuis plus de trois saisons sans renouveler son contrat.

Le Barca va réessayer cet été le retour de Neymar, encore plus après que Bartomeu ait connu une saison très difficile tant sur le plan sportif que social.

Le Real Madrid, quant à lui, savait déjà que l’opération Mbappé allait être impossible à l’été 2020, il reportera donc sa tentative de signer le crack français jusqu’à l’été 2021 alors qu’il ne lui reste qu’une saison pour terminer son contrat … s’il ne renouvelle pas avant.