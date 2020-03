Le PSG, intéressé par Javier Serrano, une promesse de la carrière

Le PSG Non seulement vous dépensez des centaines de millions d’euros sur le marché des transferts année après année, mais vous investissez également dans une carrière pour tenter de recruter des talents à la manière du Real Madrid. L’un des jeunes footballeurs que le club français suit est Javier Serrano, promesse de l’Atlético de Madrid chez les jeunes qui se démarque et brille dans les catégories de matelas inférieures.

A 17 ans, le milieu de terrain est déjà arrivé pour s’entraîner avec la première équipe sous Simeone cette saison, étant l’un des acteurs chez qui la plupart des espoirs sont déposés pour l’avenir. Le problème est qu’il existe déjà de grands clubs en Europe suite à leurs évolutions, dont le PSG, comme le souligne L’Equipe. Comme on dit en France, l’entité française est prête à faire un effort important pour le jeune milieu de terrain, qu’ils considèrent comme un joueur différent et spécial pour son âge.

Javier Serrano joue au Juvenil A de l’Atlético de Madrid et est international avec les catégories inférieures de l’équipe nationale espagnole. Dans le club rojiblanco, ils savent parfaitement que c’est un diamant, d’où leur la clause de résiliation est déjà de 26 millions d’euros, un montant très important pour un footballeur qui n’a pas encore fait ses débuts avec la première équipe. Le PSG essaierait de le signer pour un montant inférieur, mais il n’exclut pas de payer ce chiffre si le milieu de terrain continue de croître comme il le fait.

De toute évidence, l’Atlético de Madrid fera tout son possible pour retenir un footballeur qu’il a formé dans son académie de jeunesse et qui pourra apporter une grande joie au club et aux supporters à l’avenir. En ce moment a un contrat jusqu’en 2022, mais compte tenu de l’intérêt du PSG et d’autres clubs, des contacts pourraient être entamés pour élargir et améliorer leur relation et ainsi mettre fin aux rumeurs.