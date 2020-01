Le PSG passe au huitième de la Coupe de France, mais sans convaincre

19 janvier 2020, 17h30 Paris, 19 janvier (Prensa Latina) Le puissant Paris Saint-Germain (PSG) a remporté aujourd’hui le ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de Football, après avoir remporté avec un pâle 1-0 au club de Lorient de Ligue 2.

Sans Neymar et Kylian Mbappé dans l’alignement, bien qu’avec Mauro Icardi, Ángel Di María et Pablo Sarabia, les Rojiazules ont eu le ballon et les opportunités face à un adversaire qui malgré jouer à domicile, le Stade Moustoir-Yves Allainmat, et menant la Deuxième division, a commencé dans le rôle d’un candidat à être battu.

Les choses ne se sont pas passées comme ça et il a couru la 79e minute avec zéro à zéro au tableau, quand après une passe du défenseur brésilien Thiago Silva le chef de la Sarabia espagnole a émergé pour définir le match.

L’équipe de la capitale dirigée par Thomas Tuchel franchit une nouvelle étape dans leur objectif de récupérer le titre de la coupe créée en 1917, le tournoi principal pour l’élimination directe du football français, une couronne qu’il a perdue l’année dernière lors de la loterie criminelle contre Rennes. , après avoir gagné entre 2015 et 2018.

Concernant le champion en titre, il est passé aux huitièmes de finale avec un confortable 2-0 sur le club de quatrième division GS Consolat.

Ils ont également avancé ce dimanche à la phase suivante Montpellier et Dijon, qui ont écrasé Caen et Nîmes 5-0, respectivement, et Angers, bien supérieur à Rouen, 4-1.

A la veille, les clubs de première division Olympique de Lyon, Lila, Nice, Strasbourg et Saint Etienne atteignent la huitième place, et ceux des catégories inférieures Limonest, SAS Epinal et Belfort, qui accompagneront Pau et Marseille, classés jeudi et vendredi, respectivement.

Les huitièmes de finale se termineront demain avec le match Saint Pryvé-Monaco.

jha / wmr

