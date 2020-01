“Le PSG veut inclure une option pour Joao Felix dans l’opération Cavani”

L’Atlético de Madrid et le PSG négocient pour Cavani. Ils le reconnaissent à Paris, assurant que l’attaquant uruguayen a demandé à partir dans ce marché d’hiver et avouant qu’ils ont une proposition rouge et blanche sur la table. Mais il n’y a toujours pas d’accord entre les parties. En fait, l’une des clés de l’opération est que le club français souhaite assurer une option préférentielle pour la signature de Joao Felix pour l’avenir.

Cela a été révélé par directeur d’OKDIARIO: «La conclusion de l’accord par Cavani est retardée car le PSG veut inclure une clause sur Joao Felix comme droit de premier refus ». “Bien sûr, cela devrait dépasser les 126 millions qu’il a coûté à l’Atlético”, a-t-il ajouté. Eduardo Inda à El Chiringuito.

«L’Atleti accepte un gentlemen’s agreement mais ne comporte aucune clause écrite expresse. S’ils ne voulaient pas de Joao Félix, le PSG aurait une option pour les tests », a-t-il expliqué Eduardo Inda avant de discuter de la raison pour laquelle les Portugais ne caillent pas dans le matelas. «Il a un énorme talent, mais avec le style de l’Atletico, il n’est pas surprenant qu’il n’obtienne pas tout le jeu qui peut être retiré. Je soupçonne que cela peut être dû au schéma tactique de Simeone », a déclaré le Directeur d’OKDIARIO.

Simplement le PSG garantirait la possibilité de faire correspondre la meilleure offre que l’Atlético de Madrid reçoit pour les jeunes Portugais en cas de transfert à court, moyen ou long terme. A Paris, ils considèrent Joao Felix comme le remplaçant idéal de Neymar, qu’ils voient d’un pied à Barcelone une fois la saison terminée. Et, profitant du fort intérêt de l’Atlético pour Cavani, le PSG tente d’inclure cette option pour les Portugais, dont la clause de résiliation est de 350 millions d’euros.

Joao Felix, une clause de 350 millions d’euros

En tout état de cause, l’Atlético n’envisage pas de le vendre malgré le fait que ses performances soient bien inférieures à ce qui était attendu jusqu’à présent. De leur côté, dans le Parc des Princes, ils ne veulent pas laisser Cavani s’échapper à tout prix. Ils demandent une compensation financière sous forme d’affectation ou de transfert de leur départ, et l’Atlético n’est pas en mesure d’effectuer un décaissement important.

Il n’y a toujours pas d’accord, mais Tout indique que l’attaquant de Charrúa sera un joueur de matelas sur ce marché d’hiver. Les parties sont vouées à se comprendre, et l’un des moyens pour que cette entente se concrétise bientôt est que le PSG assure l’option préférentielle susmentionnée de Joao Felix. Cependant, il semble difficile pour les managers rojiblancos d’accepter car la confiance que le Portugais est l’un des meilleurs au monde reste bientôt intacte.