Le quart-arrière Brian Hoyer revient chez les Patriots pour renforcer sa position après la sortie de Tom Brady

Le quart-arrière a 11 ans d’expérience dans la NFL | Justin Casterline / .

RUPTURE: Les #Patriots ont conclu des accords avec QB Brian Hoyer et l’ancien Jets LB Brandon Copeland aujourd’hui. Ce sera la troisième période de service de Hoyer en Nouvelle-Angleterre.

Les #Patriots ramèneront QB Brian Hoyer sur un contrat d’un an pour rejoindre Jarrett Stidham et Cody Kessler … en plus il y a toujours le repêchage. Étant donné que NE est cap-sage, c’est probablement à la position.

