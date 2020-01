Le rachat d’Arsenal en 2021 sur les cartes alors que “ l’homme le plus riche d’Afrique ” Aliko Dangote complote pour acheter des Gunners

L’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote a laissé entendre qu’il pourrait acheter Arsenal en 2021 après l’achèvement de ses autres projets de plusieurs milliards de dollars.

Dangote, qui serait l’homme le plus riche d’Afrique, a une valeur nette estimée à plus de 8,5 milliards de livres sterling grâce à ses exploits commerciaux.

. – .

Dangote a de nouveau parlé de son désir d’acheter Arsenal à l’avenir

La légende d’Arsenal Ray Parlour dit qu’il aimerait que les Gunners signent John Stones de Manchester City

Le magnat nigérian a été lié à une offre pour les Gunners, actuellement détenue par Kroenke Sports & Entertainment (KSE), dans le passé.

L’homme de 62 ans a déclaré à . en 2018: “Nous irons après Arsenal à partir de 2020 … même si quelqu’un achète, nous continuerons après.”

Dangote a toutefois reporté son intérêt pour le club du nord de Londres à 2021, souhaitant plutôt se concentrer sur ses autres entreprises.

“C’est une équipe que oui j’aimerais acheter un jour”, a déclaré Dangote au David Rubenstein Show, “mais ce que je continue de dire aujourd’hui, c’est que nous avons 20 milliards de dollars de projets et c’est ce sur quoi je veux vraiment me concentrer.

rassembler

Tottenham survit à la peur, Newcastle en toute sécurité jusqu’au quatrième tour de la FA Cup

potins

Transfert des nouvelles en direct: Stones à Arsenal, Liverpool rejette la candidature de Roma, United eye Muller

annoncé

Everton signe un nouvel accord sur les droits de dénomination du stade avec l’ancien actionnaire d’Arsenal

revenu

Le rappel de Conor Gallagher par Chelsea une surprise pour le patron de Charlton Lee Bowyer

MI-NO GO

L’attaquant de Man United “ a eu des entretiens ” avec l’agent de Paul Pogba, Raiola, malgré le mauvais sang

en difficulté

“ Il est inquiet ” – Le prince William se méfie de l’avenir d’Aston Villa en Premier League

s’est trompé

Ray Parlour admet franchement l’ancien coéquipier d’Arsenal, Thierry Henry

action de coupe

Spécial FA Cup avec couverture des Spurs, Newcastle et autres rediffusions du troisième tour

en quittant?

L’agent de Tahith Chong “ rencontre ” avec le club de Serie A alors que la sortie de Man United semble probable

VIS MAINTENANT

Man United: Solskjaer porte un coup dans la poursuite de Fernandes, résultat de la Money League

«J’essaie de terminer la construction de l’entreprise, puis après la fin, peut-être en 2021.

“Je n’achète pas Arsenal en ce moment, j’achète Arsenal quand j’aurai terminé tous ces projets, parce que j’essaie de faire passer l’entreprise au niveau supérieur.”

La hiérarchie actuelle d’Arsenal a été critiquée ces derniers mois par une grande partie de la base de fans sur la façon dont ils dirigent le club.

L’été dernier, un certain nombre de supporters ont lancé la campagne «We Care Do You», pour protester contre les propriétaires.

Cependant, KSE a répondu en insistant sur le fait qu’ils étaient déterminés à renverser la vapeur pour ramener le club en lice pour la Premier League.

.

Les fans d’Arsenal ont exprimé leur inquiétude face à leurs propriétaires actuels l’été dernier

Le directeur Josh Kroenke a déclaré à la BBC en juillet dernier: «Il est important pour eux de savoir à quel point nous sommes passionnés.

“Quand j’ai rencontré certains des groupes de fans la saison dernière, je leur ai dit que la confiance se gagnait au fil du temps et j’aimerais que vous me fassiez confiance maintenant, mais malheureusement cette confiance doit se jouer au cours des prochaines années.

«Nous ne faisons que commencer et nous espérons que nous commencerons à gagner de plus en plus de confiance avec le travail de plus en plus que nous y consacrons.

«Les Émirats sont un endroit qui va toujours être spécial pour moi et ma famille. Je suis ravi d’être ici, je l’espère, longtemps. “

//promclickapp.biz/1e6ab715a3a95d4603.js

.