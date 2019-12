Le racisme présumé éclipse la scolarisation de Mourinho par Lampard, les problèmes de De Gea, tandis qu'Arteta et Ancelotti détestent Noël

Chers amis, ce n'est pas "interférer avec le jeu" maintenant, n'est-ce pas? Ne pouvons-nous pas l'appeler ainsi?

Une tache de dérapage absolue sur la société? Crétin, lâche et sans instruction? Je veux dire, nous pourrions continuer et entre nous tous trouver encore quelques mots pour décrire le fait que le racisme est redevenu le sujet de discussion dans le football ce week-end.

Rudiger a fait signe à l'arbitre d'indiquer qu'il avait été victime de violence raciale

Espérons que toutes les personnes qui ont sauté dans le train après les incidents en Bulgarie il y a quelques mois se disputent tweet après tweet en l'appelant de la même manière après qu'Antonio Rudiger aurait été victime de violences raciales lors de la victoire de Chelsea contre Tottenham.

Le défenseur a-t-il tiré le meilleur parti de Sonny poussant ses crampons dans son pack de six? Oui, oui, il l'a fait.

Cela signifie-t-il qu'il devrait alors être soumis à plus que des huées et le niveau habituel de conversation de la foule après qu'une décision a été prise contre eux et qu'il y a un méchant pantomime dans son ensemble? Pas même un peu.

Le carton rouge de Son n'a pas été le point tournant dimanche – le point tournant a été le numéro complet et absolu que Frank Lampard a fait sur son ancien gaffer, Jose Mourinho.

On a beaucoup parlé de la venue de Jose dans ce nouvel assistant, qui est censé être un expert en analyse. Eh bien, il ne peut pas l'avoir vu venir – Chelsea alignant trois à l'arrière et Willian dominant absolument le match.

Attention, aucune réflexion tactique ne peut vraiment légiférer pour que le gardien n ° 2 des Spurs Paulo Gazzaniga rate complètement le ballon et nettoie Marcos Alonso.

Serge Aurier a connu des jours meilleurs et Tottenham pourrait repenser au renouvellement du contrat de Jan Vertonghen. Mais rien de tout cela ne peut ôter le fait que l'un des maîtres tactiques du jeu (probablement plus ses mots que les miens) a été démonté par un jeune manager anglais.

. – .

Frank Lampard a fait la fête devant les supporters à l'extérieur après le coup de sifflet final

Je pense que nous pouvons considérer que ni Mikel Arteta ni Carlo Ancelotti ne sont de grands fans d'un Noël en famille, alors?

Je veux dire, Arsenal et Everton étaient si désespérés de les faire entrer que je suis sûr que les deux auraient pu dire: «OK, je le ferai – mais je ne commence que lorsque nous aurons les résultats du Strictly Christmas Special! "En fait, grattez cela – le gagnant a probablement déjà été divulgué de toute façon.

Si l'un ou l'autre a un sens, ils ont une clause dans le contrat qu'ils peuvent tous deux repartir après avoir regardé le plus terne des matchs nuls de 0-0 dans la mémoire récente. Si les deux équipes étaient pleines de joueurs cherchant à impressionner leurs nouveaux gaffers respectifs, ils ont fait un excellent travail pour le cacher.

Arteta a brillamment rencontré ses premiers échanges dans la presse, mais trouver les bons mots pour le dossier de presse et trouver les bons mots pour transformer Granit Xhaka en joueur, David Luiz en défenseur central avec même un intérêt limite pour la défense et Reiss Nelson en l'ailier qui a terrorisé la Bundesliga la saison dernière est une tout autre chose.

Arteta a tenté de motiver ses joueurs d'Arsenal avant le match nul d'Everton

Ancelotti lance déjà les bons extraits sonores – “ mauvais bout de la table '', “ football de la Ligue des champions '', “ cela ne se fera pas du jour au lendemain '' et “ un grand club avec une grande histoire '' vous aurait tous donné une maison pleine de '' new manager bingo 'mais la question demeure, à quand remonte la dernière fois que Carlo a réellement construit une équipe plutôt que de maintenir celle qui était déjà plutôt bonne?

Farhad ne s'en soucie pas, il a cloué un homme qui a remporté trois ligues de champions et ils ne sont pas nombreux à vouloir venir à Goodison Park.

La victoire 1-0 de Liverpool sur Flamengo en prolongation a été "exceptionnelle" et "sensationnelle" pour le roi Kloppo, désormais roi du monde. Après avoir regardé une grande partie du jeu, je ne pense pas avoir utilisé l'un ou l'autre superlatif, je ne peux donc que supposer que Jurgeylad fait référence au sentiment de victoire.

Bobby Firmino a inscrit le vainqueur en retard mais en retard, mais encore une fois, le Buffle s'est blessé au genou. Bien sûr, il a, il y a un tournoi international cet été, le pauvre gars.

. ou concédants de licence

Jurgen Klopp était absolument ravi au Qatar

Alors que Liverpool gagnait de l'argenterie au Qatar, Man City en obtenait un par-dessus les petits arrivistes courageux de Leicester.

Tout le monde savait comment les Foxes marqueraient – Jamie Vardy derrière – bla bla bla. Mais City serait-elle en mesure de répondre?

Eh bien, oui. Et puis certains. Le sang de Ben Chilwell aurait pu à peine se tordre maintenant, étant donné le tour de force que Riyad Mahrez lui a donné à l'Etihad.

La saison de Leicester n'est pas finie, loin de là – mais c'était un peu une scolarité et nous rappelle que City est encore à moitié décent, même s'ils sont toujours à un million de kilomètres derrière Liverpool. La course au titre est-elle terminée?

Je ne me souviens pas qu'une course au titre soit terminée avant que Nan n'ait servi une dinde trop cuite le 25, donc je ne pense pas que cette saison soit différente.

. ou concédants de licence

Riyad Mahrez a marqué le premier pour Man City contre son ancien club

Apparemment, l’entraîneur de Man United n’est presque pas venu sur Vicarage Road. Je vous laisse choisir votre propre punchline en utilisant n'importe quoi d'Ole Gunnar Solskjaer à n'importe lequel de leurs joueurs.

Une semaine, je donne à Solskjaer un peu de crédit pour avoir obtenu des résultats à moitié décents contre ces quatre grandes équipes. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il défait tout ce bon travail en s'inclinant 2-0 contre la pire équipe de Premier League.

Une chose inquiétante avec l'ancien assassin au visage de bébé aux yeux bleus est qu'il ne semble pas apprendre. Même nous savons qu'une attaque de Marcus Rashford, Anthony Martial et Daniel James ne va pas le couper contre une équipe de Watford qui défend dans leur propre zone – que doit faire Mason Greenwood pour avoir une chance dans ce type de jeu?

Pire encore, cela ouvre à nouveau tout le débat sur Pogba pour Ole, car le vainqueur de la Coupe du monde est de retour dans le match après avoir quitté le banc.

. ou concédants de licence

Pogba avait l'air impressionnant à son retour à l'action pour United

Pogba n'est pas le plus gros problème en ce moment, d'autant plus que nous ne l'avons pas vu depuis des mois et United a été à la fois OK et carrément terrible à cette époque.

Non, nous devons parler de David De Gea.

L'histoire nous dira-t-elle que United aurait dû se faire tirer dessus à Madrid pour de l'argent idiot quand ils en auraient eu l'occasion? S'il gagne 375 000 £ par semaine en ce moment, son agent mérite tout le dosh sur lequel il peut mettre la main.

Le regarder prendre des croix en ce moment, c'est comme regarder à nouveau le De Gea, âgé de 19 ans – le garçon est là pour être intimidé.

. – .

De Gea n'a pas réussi à garder une feuille vierge de Premier League en 13 matchs successifs

La pire façon d'essayer de battre les loups est de marquer le premier contre eux.

Une fois de plus, les garçons de Nuno ont pris du retard – cette fois à Norwich City. Une fois de plus, Norwich semblait courageux, décent et d'un bon rapport qualité-prix pour son avance. Et puis ils ont perdu, encore une fois.

Il faisait un peu humide à Bournemouth et les conditions n'étaient pas idéales pour jouer au football – ce qui ne vous surprendra pas que Burnley ait gagné contre les hommes d'Eddie Howe. Intégré aussi – choc.

Si Southampton vous bat à la maison, cela suggère qu'il n'y a pour l'instant que l'histoire romantique d'avoir un fan du club en tant que manager et skipper.

Danny Ings était la différence entre les deux parties, et si tel est le cas, Aston Villa est en grande difficulté.

. – .

Steve Bruce fait du bon travail avec Newcastle

Brighton et Sheffield United ont tous deux des managers anglais qui jouent au football à leur manière, ce qui signifie que leur affrontement était très attendu.

Les Blades ne semblent pas perdre loin de chez eux et leur victoire 1-0 (qui aurait pu être 3-0 si VAR n’avait pas eu la bosse) a vu les hommes de Wilder 5ème samedi soir.

DONNER À STEVE BRUCE UN CRÉDIT! Newcastle a encore gagné et Brucey a même trouvé comment obtenir des buts de Miguel Almiron. Eh bien, objectif au singulier. Mais, vous devez commencer quelque part, non?

Newcastle est neuvième. Étaient-ils neuvièmes sous Rafa? Peut-être, mais il gémit beaucoup plus.

