Le ralentissement de Liverpool depuis sa visite au Metropolitan

Liverpool franchit les huitièmes de finale de la Ligue des champions à son moment le plus délicat. L’Atlético de Madrid tentera de profiter de cette faiblesse pour affirmer le 1-0 qu’il apporte dès le match aller, cette journée étant marquée dans le calendrier du début du ralentissement de l’équipe anglaise.

Et c’est que jusqu’au jour où Liverpool a visité le Metropolitan les rouges Ils étaient l’équipe la plus redoutée d’Europe. Évidemment, il continue d’être parmi les meilleurs du continent – et favori pour remporter la Ligue des champions en cas d’avancement en ronde – mais il ne faut pas oublier qu’après cette défaite les Anglais ils ont perdu deux matchs de plus et en ont gagné deux autres, mais souffrent et sont contraints de surmonter un résultat défavorable.

Quelques jours après avoir perdu contre l’Atlético, West Ham visitait Anfield pour tester le chef du Premier ministre. Klopp était en avance, mais l’équipe de Londres a transformé le score en mettant 1-2. Salah a égalé le concours et Mané, dans la dernière ligne droite du match, a signé la finale 3-2 et reprendre les gros titres de la presse britannique dans laquelle la souffrance de Liverpool se démarquait.

Le prochain à tester Liverpool était le watford, qui se bat pour ne pas descendre. Les buts de Sarr, avec un double, et Deeney ont tué les rouges, mettant un 3-0 qui a déclenché toutes les alarmes à Anfield. L’alerte a été augmentée en FA Cup, Chelsea éliminé avec un coup franc 2-0 à un Liverpool qui a présenté une équipe qui a mélangé les titres avec moins habituel.

Le dernier test décisif pour Anfield est arrivé avant le Bournemouth dans le fief de Liverpool. Callum Wilson était en avance sur l’équipe visiteuse, mais, encore une fois, Salah et Mané sont allés à la rescousse de Klopp. Victoire 2-1 pour les dirigeants Premier, mais sensations rares dans la partie la plus importante de la saison, à ce moment-là, avec le Premier ministre en poche, ils doivent vaincre le 1-0 en Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid.