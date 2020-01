Le Real Estelí du Nicaragua caresse les demi-finales dans le panier continental

20 janvier 2020, 23 h 57 Managua, 20 janvier (Prensa Latina) Le Real Estelí, du Nicaragua, est resté aux portes de la demi-finale de la Ligue des champions de basket-ball des Amériques après une chute de 90-85 contre l’Argentine Institut de Cordoue

Le troisième et dernier match de la série de quarts de finale a de nouveau rempli le Colisée du Centre sportif Alexis Argüello, où le North Train était un tir à trois coups pour égaliser le score 88-88, avec 11 secondes à jouer.

Mais le Dominicain Víctor Liz a raté le fusil de chasse d’une position forcée et l’Américain Samuel Clancy, le plus vieux joueur de la compétition avec ses 40 ans, a rivalisé le score en complétant une contre-attaque au bord du cor.

Le premier trimestre a pris fin 23-22 pour le quintette sud-américain qui comptait moins de six points à la fin.

Pire était le deuxième set pour l’équipe à domicile, qui a traversé une sécheresse de six positions non marquées et a regardé l’Institut les rouler 22-13 et se reposer avec un loyer de 10 cartes (45-35)

Le Real Estelí a joué l’héroïque au troisième quart et a nivelé les chiffres sur le tableau de bord électronique (61-61), bien qu’il ait parfois pris les devants.

Les 10 dernières minutes ont commencé une rafale de buts représentant le filet argentin qui a progressé de sept buts avec huit minutes et 25 secondes d’avance.

Encore une fois, l’équipe rouge du Nicaragua a ramé contre le courant et est arrivée aux portes de la gloire avec un score de 86-85 contre et le chrono donnant un crédit de 13,8 secondes.

Un examen vidéo après un ballon en dehors des tables argentines a fini par donner le ballon aux visiteurs avec le manque de tactique et deux lancers francs qui ont étiré le compte à 88-85.

Ce n’était que la première défaite du train du Nord en quatre présentations à son public.

Les deux quintettes ont travaillé pour des pourcentages très similaires sur le terrain, triples et lancers francs, 15 passes décisives pour chaque domaine local sous les tables avec 14 rebonds offensifs et 31 rebonds défensifs, pour 11-18 des disciples de Sebastian ‘Sepo’ Ginobili.

Une fois de plus, le Portoricain Jazreel de Jesus a été le principal contributeur à la cause du Real Estelí avec 23 points à son record personnel, tandis que l’attaquant américain Dwayne Davis a obtenu un de moins pour le quintette gagnant.

L’Instituto de Córdoba affrontera le Flamengo brésilien en demi-finale qui a laissé la Regia Fuerza mexicaine sur la route en deux duels.

jha / fgn

.