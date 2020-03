Le Real Madrid conclut un accord avec la Communauté de Madrid pour un don en matière de santé

Le monde est contre le coronavirus. Le virus, transformé en pandémie, a mis toute la population sur le pied de guerre, en particulier la Chine, l’Italie et l’Espagne. Beaucoup aident de toutes les manières possibles, du séjour à la maison au travail à l’hôpital… en passant par les dons. Le Le Real Madrid, comme annoncé par la présidente autonome de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se joint aux initiatives et a fait don de fournitures médicales. Le chef du Parti populaire de Madrid l’a publié sur son Twitter.

Merci à @realmadrid pour leur contribution très importante pour faire face au coronavirus et nous aider à sauver des vies.

J’ai clôturé avec son président Florentino Pérez un gros don en matière de santé.

«Merci au Real Madrid pour sa contribution très importante face au coronavirus et pour nous aider à sauver des vies. J’ai clôturé un grand don de santé avec son président Florentino Pérez ”, publié. Le Real Madrid n’a publié aucune déclaration officielle à cet égard.

Le don, bien que le plus important, n’est pas la seule mesure prise par le club Concha Espina pour aider à freiner la propagation du COVID-19. L’institution blanche a profité de sa position pour sensibiliser et transmettre à ses adeptes la nécessité de rester à la maison . Il y a quelques jours à peine, ils ont publié une vidéo intitulée “Madrid, bientôt tu seras à nouveau” avec des images de la ville et un message de motivation créé par la Communauté de Madrid, le lieu où l’épidémie de coronavirus est la plus active.

Les bureaux du club ne sont pas les seuls à lutter contre l’infection. Certains joueurs se sont mis au travail pour collecter des fonds et faire des dons. Asensio a participé au LaLiga Challenge, le tournoi FIFA prévu par Ibai Llanos au cours duquel plus de 100 000 euros ont été collectés. Isco a lancé, en collaboration avec sa partenaire Sara Sálamo, un crowfounding sous le nom de «Descoronate» dans le but de lever des fonds et d’aider à stopper la courbe. L’objectif est de lever 500 000 euros, le couple a démarré avec ses propres revenus de 20 500 €. Chaque acte est nécessaire pour arrêter la pandémie.