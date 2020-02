Le Real Madrid doit améliorer sa défense mais veut être battu par Manchester City

Le Real Madrid vous offre un de chaux et un autre de sable. L’équipe blanche ne donne pas deux joies consécutives à ses fans et dans le même jeu, ils sont capables de montrer leur pire et leur meilleure version. L’équipe de Zidane joue bien le football, crée des occasions qui ne se matérialisent pas mais échouent à nouveau en défense. Et même si cela continue en tant que leader de la Liga, cette équipe marche sur le fil et la chose la plus inquiétante est ce qui va arriver.

Les Blancs ont perdu leur fiabilité au pire moment, avec Manchester City planant au coin de la rue. Les matchs du Real Madrid sont devenus imprévisibles et sont revenus au point où toute équipe leur crée des opportunités, et même l’occasion la plus insignifiante se termine au but. Hier, Celta est arrivé deux fois et à deux reprises Courtois a dû récupérer le ballon du fond de son but.

La semaine prochaine vient l’un des matchs les plus importants de la saison, le match aller contre la ville de Guardiola, une équipe qui crée des chances pour un tube et ne pardonne pas pour le but. Si contre le Celta ils ont encaissé deux buts à deux reprises, l’égalité est très noire pour les blancs, on s’attend à ce que l’équipe anglaise fasse plus de chances. Chaque balle qui atteint la zone Courtois est un but et City est une équipe habituée à jouer sur le terrain rival.

Zidane a deux tâches à résoudre pour ce match nul. Premièrement, que l’équipe est plus efficace face au but, et deuxièmement, récupérer la solvabilité en défense, ce qui a été perdu au cours des derniers matchs. Si les Blancs ne parviennent pas à améliorer leur défense et continuent à ce niveau, Kun Agüero et compagnie peuvent quitter le tour de qualification au match aller et transformer le tour en une simple procédure. On sait déjà que Madrid c’est Madrid et dans les grands matches ça apparaît toujours, mais les sensations qu’il a laissées avant Celta et la Real Sociedad en Copa n’invitent pas précisément à l’optimisme.

