Le Real Madrid doit avoir plus de patience avec Jovic

La première saison de Luka Jovic au Real Madrid, bien que pas encore terminée, peut être décrite comme un échec. L’attaquant serbe n’a donné aucun signe du buteur qui était l’an dernier à l’Eintracht Francfort et les opportunités qu’il a eues, il n’a pas su en profiter: deux buts et deux passes décisives sont un très mauvais bagage pour un attaquant du Real Madrid. C’est vrai qu’il n’a pas eu beaucoup d’occasions, mais avec les autres joueurs il n’a pas eu autant de patience. Et c’est ce que vous devez avoir avec Jovic, patience. Et précisément, Zidane s’est avéré être un entraîneur capable de faire ressortir le meilleur des joueurs, peut-être pas la première fois, mais au fil du temps.

Et c’est que même si la première saison de Jovic est de l’oublier, ce qu’il ne faut pas oublier, c’est qu’il est arrivé à l’âge de 21 ans et tout au long de l’histoire du club, il y a eu de nombreux joueurs qui, lors de leur première saison dans l’équipe blanche, se sont écrasés contre un mur et plus à cet âge. Sans aller plus loin, la saison d’Eden Hazard, la star de la signature, n’est pas non plus une merveille. Et même si dans son cas, les blessures ne l’ont pas aidé non plus, il a été lent à accélérer le rythme de la compétition et n’a pas encore montré les signes du meilleur de Hazard. Critiquer un garçon de 21 ans lors de sa première saison dans un club comme Madrid, comme il le fait avec Jovic, n’est pas le meilleur pour son estime de soi ou sa performance. Si Madrid veut que le Serbe soit le meilleur buteur dont il a besoin, il doit prendre soin de lui et être patient avec lui.

Zidane est celui qui connaît le mieux son joueur et celui qui sait ce dont il a besoin. Et si Jovic a besoin de sortir, je décide pour une saison afin qu’il puisse récupérer son nez pour les buts, le club doit se mettre au travail. Ce qui ne serait pas juste pour le joueur, c’est de se débarrasser de lui pour une mauvaise saison. Presque tous les joueurs qui ont traversé Madrid ces derniers temps ont eu de mauvaises années et n’ont pas été condamnés pour cela. Jovic mérite une deuxième chance à Madrid, soit la saison prochaine, soit après un prêt. S’adapter à un club comme Madrid, à une nouvelle ville, à une nouvelle ligue n’est pas une chose facile, ni que tout le monde réussisse à faire la première avec succès.

Jovic doit être jugé pour sa deuxième saison au Real Madrid, c’est à partir de ce moment où de meilleures conclusions peuvent être tirées. Pour le moment, vous pouvez lui donner le temps, le temps de s’adapter et de retrouver le chemin vers le but. Cependant, le fait qu’ils aient de la patience avec Jovic dans le club n’est pas un obstacle pour qu’ils se lancent sur le marché à la recherche d’un nouvel attaquant au cas où.

