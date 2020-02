Le Real Madrid doit immédiatement renouveler le contrat de Sergio Ramos

Avec près de 34 ans déjà, Sergio Ramos Il conteste une grande campagne. Ce n’est pas quelque chose d’aussi inhabituel dans une défense, mais la vérité est que dans votre cas particulier, il convient de le mentionner. Nous parlons de qui joue au Real Madrid, où toute faute est examinée à fond. Il a eu des baisses de niveau, comme la saison dernière, mais si l’équipe recommence, il l’a fait grâce à la défense, et là, Ramos est senior.

Maintenant, compte tenu de la façon dont il joue et du peu de temps qui reste à courir pour son contrat, il est question d’un rénovation possible. Et les divergences ont déjà commencé. D’un côté, le club veut renouveler annuellement, jusqu’à ce que vous preniez votre retraite ou que vous n’abandonniez plus, le joueur veut être renouvelé pour deux ans directement et ensuite il sera vu.

Il ne semble pas que le problème soit économique, mais plutôt de dattes. Et justement, c’est le principal problème en ce moment pour le renouvellement, la date à laquelle le sujet a été débattu. Le Real Madrid joue désormais une bonne partie de la saison et Ce n’est pas le meilleur moment pour déstabiliser le joueur. Jusqu’à présent, le club a raison.

Mais ce devrait être Ramos qui gagne le match et être renouvelé pour deux saisons supplémentaires. Le joueur prend soin de lui, il est le chef d’équipe et il ne peut pas mettre trop de coups sur sa performance. C’est plus, chaque fois que vous voyez moins ces échecs «idiots» J’avais l’habitude de m’engager avec moins d’âge.

Après trente ans, il est logique d’offrir aux joueurs moins d’années de contrat, mais avec Ramos une exception devrait être faite. Son cas est très similaire à celui de Cristiano Ronaldo. Ce sont des joueurs comme le vin, il semble qu’ils se portent mieux avec les années. En ce moment, ce n’est pas le meilleur moment pour aborder la rénovation, mais le Real Madrid devrait faire tout son possible pour renouveler le capitaine en été sans excuses.

