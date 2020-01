Le Real Madrid domine le derby et est champion de la Super Coupe d’Espagne

12 janvier 2020, 16: 1Yeda, Arabie saoudite, 12 janvier (Prensa Latina) Le Real Madrid a battu l’Atlético de Madrid 4-1 aujourd’hui, aux tirs au but, et a été proclamé champion de la Super Coupe d’Espagne, dans laquelle Il a représenté son onzième prix dans ce concours.

Au début, la réunion a commencé par des performances conservatrices des deux équipes, mais au milieu de la première partie, le Real Madrid a pris le contrôle de l’accident et a terminé le segment initial en créant les meilleures opportunités.

Pour la deuxième partie. Le Real Madrid a pris les devants avec l’entrée de Rodrygo et Mariano au lieu d’Isco et du Serbe Luka Jovic, tandis que l’Atlético a répondu en protégeant le centre du terrain avec Vitolo pour pousser plus dans ce domaine et Marcos Llorente pour chercher des balles Aérien

Les 90 minutes réglementaires n’ont pas été suffisantes et il a fallu atteindre l’extension, où Zidane a mis plus de poudre à canon avec l’entrée de Vinicius et le ‘Cholo’ Simeone a placé plus de contrôle en défense avec Stefan Savic.

Après 116 minutes, Álvaro Morata s’est échappé en vitesse et le milieu de terrain uruguayen Federico Valverde a été contraint de commettre une faute qui lui a valu l’expulsion et l’infériorité numérique qui a fait souffrir le Real Madrid à chaque seconde jusqu’à la fin de la prolongation.

La loterie criminelle a réservé un tour douloureux à l’Atlético de Madrid qui a échoué à la tentative de Saul et pour la deuxième fois le but merengue, Thibaut Curtouis, a fait un arrêt monumental au tir de Thomas Partey qui a placé ses rivaux contre le mur .

L’Anglais Kieran Trippier a donné un peu de vie aux matelas marquant le troisième, mais le capitaine blanc Sergio Ramos a réglé le quatrième tour avec un terrain bas et ajusté au poteau gauche qui a scellé le match. Ils avaient précédemment marqué Dani Carvajal, Rodrygo et Luka Modric dans cet ordre.

Pour le Real Madrid, c’est le premier titre d’une saison au cours de laquelle ils se sont pleinement battus pour la Ligue espagnole et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions où ils affronteront Manchester City.

jha / arp

