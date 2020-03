Le Real Madrid envisage de remplacer Zinedine Zidane par l’ancien patron de Tottenham, Mauricio Pochettino, en été

Le Real Madrid envisage de remplacer Zinedine Zidane par Mauricio Pochettino cet été, selon des informations.

L’ancien patron de Tottenham, Poch, a un grand admirateur sous la forme du président du Real Florentino Perez et le patron argentin a clairement indiqué qu’il souhaitait revenir à la direction pendant la morte-saison.

Mauricio Pochettino semble être sur le radar du Real Madrid

Selon The Independent, les chefs de Bernabeu ont demandé à être tenus au courant des intentions de Pochettino au cas où ils voudraient remplacer Zidane.

En dépit de la victoire de Los Blancos à une victoire 2-0 sur l’amer rival de Barcelone ce week-end, il y a toujours des rumeurs d’agitation dans les coulisses du Real.

Un match nul 2-1 contre Manchester City lors du match aller de la Ligue des Champions en huitièmes de finale la semaine dernière a provoqué des rumeurs selon lesquelles certains joueurs n’étaient pas satisfaits des méthodes de Zidane.

Lors de son premier passage avec les géants de LaLIga, Zidane a remporté trois couronnes consécutives en Ligue des champions, le titre de champion et deux Coupes du monde des clubs de la FIFA.

Et l’ancien capitaine de l’équipe de France a repris ses fonctions en mars dernier après que la hiérarchie du club eut échoué à attirer Pochettino loin des Spurs.

Pochettino a finalement été limogé et remplacé par Jose Mourinho, mais on pense qu’il aimerait gérer le Real après avoir précédemment suggéré qu’il ne prendrait jamais les rênes de Barcelone.

