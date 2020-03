Le Real Madrid et Zinedine Zidane veulent la signature de Raúl Jiménez

Malgré le fait que le tournoi soit suspendu par COVID-19, Real Madrid déjà en pourparlers pour créer un projet réussi pour la prochaine saison. Pour ce faire, ils analyseraient la situation actuelle de Raúl Jiménez en Angleterre dans le but de amenez-le au club, soit en remplaçant Karim Benzema ou en remplacement de luxe.

Cela a été confirmé par le portail Don Balón, qui a assuré que le Mexicain est un candidat fort pour émigrer à l’institution merengue. L’attaquant aimerait les deux Florentino Pérez comme Zinedine Zidane, une situation qui facilite son arrivée possible au club de Madrid.

UN LOUP MEXICAIN TRÈS PRÉCIEUX! Central # CentralFOX La valeur marchande de Raúl Jiménez a atteint un tel niveau qu’elle dépasse déjà celle des attaquants d’élite comme Luis Suárez de Barcelone et Karim Benzema du Real Madrid pic.twitter.com/ KBRk5KJFMV

– FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 19 janvier 2020

Il convient de noter que, lors de réunions récentes, Le Real Madrid n’a pas d’annotations. Et c’est que, juste au cours des cinq derniers matchs, les meringues ils n’ont inscrit que six buts. Pour cette raison, le «Roi d’Europe» Je penserais à un axe d’attaque efficace face au but rival.

Seulement cette saison, Raúl Jiménez registres 22 buts et 10 passes au but en 44 matchs joués. Cependant, depuis son arrivée à Wolverhampton L’Aztèque accumule un total de 39 touchés et 18 passes en 88 matchs.

FIERTE MEXICAINE! 🇲🇽

Raúl Jiménez est le deuxième joueur le plus recherché de la semaine à Transfermarkt

Juste derrière Erling Haaland pic.twitter.com/piOaKIGjlp

– Analystes (@_Analistas) 19 mars 2020