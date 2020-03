Le Real Madrid intéressé à signer Alaba

Le footballeur autrichien polyvalent met fin à son contrat avec le Bayern München en 2021 et a déjà été lié au FC Barcelone, mais maintenant il est lié au Real Madrid, dans les deux cas par le journal Bild. La situation contractuelle est favorable.

David Alaba a atterri dans l’équipe bavaroise pour ne plus repartir en 2011, après un an de prêt au TSG 1899 Hoffenheim, s’étant formé en 2008 dans les catégories inférieures du club allemand. En été, il y aura 12 ans et, à ses 27 printemps, il est dans un grand moment et avec maturité, ayant une campagne de contrat et ayant la possibilité de partir à bas prix en raison de cette situation contractuelle.

Le journal Bild l’a déjà lié au FC Barcelone, mais maintenant il le fait avec le Real Madrid. Face à la rumeur le liant à Manchester City, où il pourrait être réuni avec Pep Guardiola, les mêmes médias ont nié. L’international autrichien a la possibilité de quitter un club qui représente un saut dans les aspirations européennes, où le Bayern München finit par être le candidat éternel avec lequel il n’a levé qu’une Ligue des champions.

David Alaba serait un renfort sur le côté gauche où qu’il aille, mais aussi une grosse caisse dans l’essieu arrière. A Barcelone, il peut être un excellent remplaçant de Jordi Alba et forcer Júnior Firpo à améliorer son niveau, en même temps que l’état physique et la pénurie de centrales seraient atténués avec son arrivée. Cependant, selon Sport, son salaire serait un grand obstacle, puisqu’il reçoit actuellement 8 millions.

Pour le Real Madrid, cesser d’avoir Marcelo Vieira dans la file des gauchers et avoir l’Autrichien et le Ferland Mendy serait une excellente nouvelle, même si cela signifierait également un retard, où Sergio Ramos a perdu du niveau ces dernières années et où un couple avec Raphaël Varane, il pourrait être extrêmement solvable. Tout est entre vos mains.

Le changement d’agent, représenté par Pini Zahavi, invite à réfléchir à la fois au transfert et au renouvellement. Ce nom était présent lors de la signature de Neymar da Silva par le Paris Saint Germain, mais aussi dans la prolongation du contrat de Robert Lewandowski l’été dernier, qu’il a prolongée de 2021 à 2023 avec la discipline bavaroise.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!