Le Real Madrid, leader de Manchester United dans la poursuite de Sancho, prépare une offre joueur plus cash pour l’as d’Arsenal

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de jeudi et en ligne…

L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Jonathan Greening, a exhorté Ole Gunnar Solskjaer à signer le capitaine d’Aston Villa Jack Grealish contre James Maddison de Leicester cet été.

Le meneur de jeu de 24 ans a ébloui lors du retour de Villa en Premier League avec sept buts et six passes décisives en 26 apparitions. (Métro)

Les Red Devils ont également identifié le milieu de terrain défensif du Real Madrid Federico Valverde comme une cible estivale alors que Solskjaer se prépare à permettre à Paul Pogba de quitter le club.

L’international uruguayen s’est ébloui lors d’une brillante campagne de percée au Bernabeu. (Express)

L’as du Real Madrid Valverde (à gauche) est une cible annoncée pour Man United

Chelsea devrait permettre aux défenseurs Emerson Palmieri et Victor Moses de quitter le club alors que Frank Lampard se tourne vers le marché pour signer un nouveau latéral gauche.

Les Bleus ont été associés à un déplacement de l’arrière latéral de Leicester Ben Chilwell, tandis qu’un déplacement d’Alex Telles de Porto a également été envisagé. (Le soleil)

Arsenal, Tottenham et Manchester United ont été mis en alerte avec la nouvelle que Napoli, la Serie A, devrait écouter les offres de l’attaquant Arkadiusz Milik.

Le Polonais de 26 ans a marqué neuf buts en 16 matches de championnat cette saison. (Calcio Mercato via Team Talk)

Le lait aurait été mis en vente par Napoli

Le propriétaire de Leeds United, Andrea Radrizzani, a révélé qu’il avait tenté de signer l’attaquant du Paris Saint-Germain Edison Cavani et l’attaquant vétéran Zlatan Ibrahimovic dans la fenêtre de transfert de janvier.

Cavani est venu très près de quitter le Parc des Princes pour l’Atletico Madrid dans la fenêtre de mi-saison, tandis qu’Ibrahimovic a scellé un retour à l’AC Milan. (HISTOIRE COMPLÈTE)

Manchester United est le favori pour signer l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho lors de la réouverture du marché des transferts cet été.

On pense que les Red Devils s’affronteront avec Chelsea pour sa signature, mais ont devancé le club londonien dans la course à l’ailier, qui a connu une saison phénoménale cette saison avec 14 buts et 15 passes décisives en 23 matches de Bundesliga. (Indépendant)

Le Real Madrid devrait offrir à Arsenal un accord joueur-cash en vue de signer Pierre-Emerick Aubameyang cet été.

Le joueur de 30 ans a été sensationnel depuis son arrivée aux Émirats en janvier 2018, marquant 49 buts en 75 matches de Premier League. (Étoile)

