Le Real Madrid menace la continuité de Salisu à Valladolid

L’équipe de Valladolid a pu conserver la position centrale 20 ans dans leurs rangs après le marché d’hiver, mais sait qu’il sera très difficile pour quiconque de payer sa clause d’été 12 millions d’euros. Mohamed Salisu accumule de plus en plus de prétendants; le dernier d’entre eux, le Real Madrid, qui pourrait profiter de ses bonnes relations avec le Valladolid Pour obtenir vos services.

Selon As, le principal obstacle à la fermeture de sa boîte de meringue est le Athlète de Madrid, qui a déjà contacté Mohamed Salisu et est prêt à partir en prêt d’un an au Real Valladolid. De plus, dans LaLiga Santander, le Valence et le Getafe Ils ont tenté, sans succès, de saisir leurs services sur le marché d’hiver, et pourraient lancer une nouvelle offensive pour lui en été.

Celui qui a été sur le point de fermer sa signature sur le marché d’hiver, et cela a été reconnu par le Real Valladolid, c’est lui Manchester United, qui a menacé de payer sa clause jusqu’au 31 janvier.

La présence de Ronaldo Nazario à Valladolid favoriserait l’arrivée de Mohamed Salisu au Real Madrid

Pour l’été prochain, le Real Madrid commencerait avec un certain avantage sur ses concurrents. Et c’est que l’équipe blanche a donné trois joueurs à l’équipe Pucelano pour qu’elle puisse faire face à des garanties cette saison. Javi Sánchezà qui Mohamed Salisu il a remporté le poste, et Fruit Javi et Andriy Lunin, qui ont changé les airs sur le marché d’hiver. Interrogé par ce dernier alors qu’il jouait encore au Real Valladolid, Miguel Ángel Gómez, directeur sportif de l’équipe de Valladolid, a déclaré: «Aujourd’hui, il n’y a rien et nous l’avons toujours, mais Le Real Madrid est un ami du club et il n’y aurait aucun problème si je voulais le récupérer. ” Nous devrons alors voir si le Real Madrid est un ami du club si vous décidez de sauter pour la signature de Mohamed Salisu.