Le Real Madrid pourrait mettre Gareth Bale et James Rodríguez dans le transfert de Kylian Mbappé

Le Real Madrid et le PSG se retrouveront à nouveau face à face avec les services de Kylian Mbappé. Le jeune Français est à nouveau l’un des principaux protagonistes des journaux européens, qui parient sur son départ de France pour la saison suivante et en même temps, mettent le club madrilène comme première option pour le signer.

Depuis que le joueur était à Monaco, il a été lié un nombre infini de fois avec son transfert au Real Madrid, son admiration pour Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane semblait avoir scellé son arrivée anticipée au Santiago Bernabéu, mais finalement le PSG est entré la course à sa signature et avec près de 200 M € s’est faite avec ses services.

Neymar à Barcelone, Mbappé au Real Madrid? Les cas les plus chauds sur le marché des transferts à venir commencent avec une pierre dans la chaussure, le coronavirus pourrait limiter les transferts, pénaliser les clubs et les agents. Tthttps: //t.co/Kdt1qd89nA

– Diario Diez (@DiarioDiezHn) 21 mars 2020

Aujourd’hui l’équilibre semble être un peu plus enclin à son départ du club français, le joueur a refusé de renouveler son contrat à Paris et a même flirté publiquement avec les Blancs, donc son arrivée à Madrid pourrait commencer à prendre forme.

Maintenant, pour que les Français lui donnent un débouché, il doit d’abord y avoir une bonne offre sur la table, c’est pourquoi Chamartín préparerait le départ de deux joueurs de renom et supplémentaires, de plus de 100 M €, selon El Desmarque.

Nous parlons de Gareth Bale et James Rodríguez, que les Espagnols ont évalués à 100 M €, donc leurs transferts et un peu plus de 100 M € finiraient par payer le prix de Kylian Mbappé, qui vaut actuellement environ 200 M € selon Transfermarkt.

Il faudra attendre le début du marché estival et des nouvelles continueront à émerger pour suivre de près l’arrivée éventuelle du génie français au Santiago Bernabéu.