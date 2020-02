Le Real Oviedo licencie Javi Rozada et négocie avec Cuco

L’équipe asturienne, dix-neuvième de LaLiga SmartBank dans les lieux de relégation au deuxième B, cherche une révulsion avec un nouveau changement d’entraîneur. Javi Rozada, qui est arrivé à Real Oviedo le jour 5 remplaçant Sergio Egea, a cessé. Le club espère confirmer dans les prochaines heures José Ángel Ziganda, avec celui qui négocie déjà, comme son remplaçant.

La déclaration du Real Oviedo sur le licenciement de Javi Rozada

«Le Real Oviedo a pris la décision de résilier le contrat de Javier Rozada comme entraîneur de l’équipe première. Le technicien oviedista, dont le contrat conclu le 30 juin de cette saison, cesse d’être entraîneur du Real Oviedo», A commencé le groupe asturien.

“Le Real Oviedo veut remercier Javier Rozadpour sa prestation, son professionnalisme et son travail accompli durant son séjour au club bleu, à la tête de la filiale et de la première équipe. De la même manière, Real Oviedo lui souhaite bonne chance dans son avenir professionnel », a-t-il conclu.

Les paroles de Javi Rozada après avoir été licencié en tant qu’entraîneur du Real Oviedo

“Quand les résultats ne sortent pas», A déclaré le technicien d’Oviedo après avoir pris connaissance de son licenciement. “Set prendre ces décisions et les accepter, il n’y a rien à dire», A-t-il dit. Cependant, Javi Rozada voulait ajouter: «Vous devez parler de football. Quand il vient, parlez-lui du football, car quand il a commencé à parler d’autres choses, l’équipe est tombée“

José Ángel Ziganda, favori pour remplacer Javi Rozada au Real Oviedo

Bien qu’il ne se soit pas entraîné depuis deux ans, l’ancien athlète et Osasuna Il est le mieux placé pour prendre les rênes de l’équipe asturienne. Les négociations entre le Real Oviedo et José Ángel Ziganda serait très avancé et sa signature pourrait être officielle dans les prochaines heures.