Le Real Valladolid accueille Matheus Fernandes, la dernière signature de Barcelone

Peu de temps après que l’équipe du Barça a annoncé l’embauche de Matheus Fernandes, l’équipe de blanquivioleta a officialisé que le milieu de terrain de 21 ans Il évoluera à Pucela jusqu’à la fin de la saison. La signature de Matheus Fernandes pour lui Barcelone et son affectation à Real Valladolid C’était quelque chose que le footballeur avait déjà avancé à travers ses réseaux sociaux comme nous l’avons dit dans OKDIARIO.

La déclaration du Real Valladolid sur la signature de Matheus Fernandes

«Le Pucela complète le modèle avec une nouvelle trésorerie pour son noyau. Il s’agit du milieu de terrain brésilien Matheus Fernandes (Itaboraí, 30 juin 1998), qui revient à l’entité Blanquivioleta en tant que prêt de la Palmeiras», Le groupe Valladolid a commencé.

“Le joueur, 21 ans et 183 centimètres de haut, est arrivé à Palmeiras fin 2018 et de Botafogo, avec lequel il s’est entraîné dans les catégories inférieures et a fait ses débuts au Brasileirao en 2017. Depuis, il a participé à 74 rencontres du championnat brésilien (63 avec Botafogo et 11 avec Palmeiras) au cours desquelles il a marqué deux buts », a-t-il ajouté. le Real Valladolid.

“Il a également accumulé de l’expérience au cours de son séjour à Botafogo en Copa Libertadores (8 matchs) et en Copa Sudamericana (5), et a également eu l’occasion d’habiller la canarinha dans les catégories des moins de 20 ans et des moins de 17 ans”, a déclaré le Équipe Blanquivioleta.

“Matheus Fernandes Il sera prochainement placé sous les ordres de Sergio González et sera officiellement présenté », conclut la note émise par Valladolid.

C’est ainsi que Matheus Fernandes avait divulgué sa signature pour Barcelone et son transfert à Valladolid

“Je n’ai jamais été bon au revoir, mais parfois ils sont nécessaires, bien que difficiles. Je dis au revoir et je remercie Palmeiras, un club qui a fait confiance à mon potentiel et m’a engagé l’année dernière », a-t-il commencé en disant Matheus Fernandes dans leurs réseaux sociaux.

“Aujourd’hui est venu le jour de la réalisation d’un rêve, celui de jouer en Europe. Je suis reconnaissant à Dieu pour tout ce qu’il m’a donné. Bientôt de nouveaux défis, objectifs et rêves! Continuons, ce n’est qu’un début », a-t-il ajouté, sans se référer à la Barcelone. Cependant, dans sa description, s’il y avait des liens vers le profil de l’équipe du Barça et une flèche vers le Real Valladolid.