Le record étonnant de Pep Guardiola dans les compétitions de coupe d’Angleterre se poursuit après la victoire de Man City sur Manchester United

Pep Guardiola s’est avéré être l’un des meilleurs managers du football mondial – un gagnant en série dans tous les aspects du mot.

Le joueur de 48 ans a transformé le paysage du football anglais depuis son arrivée à Manchester City à l’été 2016.

.

Manchester City a dominé au niveau national sous Pep Guardiola

Le cabinet de trophées de Guardiola est pour le moins impressionnant, avec le deuxième triomphe successif de Premier League en mai, lui assurant un 27e trophée majeur de sa carrière de manager d’élite – surpassant Jose Mourinho dans le processus.

Le triplé national sans précédent Guardiola livré la saison dernière a souligné le statut de l’Espagnol comme l’un des grands de tous les temps.

Il n’est donc pas surprenant de voir que le patron de la ville a un record impressionnant dans les compétitions nationales de coupe.

Mais même ainsi, il est difficile de croire à quel point ses statistiques sont étonnantes!

Guardiola n’a perdu que trois des 34 matchs de coupe nationale dont il était responsable depuis son arrivée en Angleterre, dont le dernier est survenu il y a près de deux ans lorsque Wigan a battu City lors du cinquième tour de la FA Cup en février 2018.

Il a déjà remporté la Coupe Carabao à deux reprises et a enregistré son premier succès en FA Cup en mai dernier alors que les champions ont détruit Watford 6-0 en finale.

Alors que Guardiola admet que la Coupe Carabao n’est «pas la meilleure compétition du monde», vous pouvez parier votre vie qu’il fera de son mieux pour ajouter encore plus d’argenterie à son impressionnant trophée.

Les champions en titre de la Premier League ont produit un affichage dévastateur en première mi-temps pour mettre leur ennemi juré Manchester United à l’épée mardi soir lors de leur affrontement en demi-finale aller.

Record incroyable de Guardiola dans les compétitions de la coupe nationale anglaise

Coupe d’Angleterre: P16, W13, D1, L2 – Pourcentage de victoires 81%

Coupe Carabao: P18, W13, D4, L1 – Pourcentage de victoires 72%

Les buts de Bernardo Silva et Riyad Mahrez, ainsi qu’un but contre son camp d’Andreas Pereira, ont placé les visiteurs 3-0 à l’intérieur des 38 minutes à Old Trafford pour déconcerter les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer.

Marcus Rashford a retiré un but pour les Red Devils après l’intervalle, mais ils doivent faire face à une tâche difficile pour atteindre la finale.

Après tout, Guardiola prend très au sérieux chaque compétition de coupe dont il fait partie, alors ne soyez pas surpris si la moitié bleue de Manchester fête à nouveau à Wembley le 1er mars.

.