Le redémarrage «haute fidélité» de Hulu met à jour la formule, mais ne joue pas avec un classique

Parlant en tant que critique de rock qui a passé plus de 20 ans à faire des blagues de critique de rock (celle-ci est toujours ma préférée), je regrette de vous informer qu’il n’y a qu’une seule blague de critique de rock vraiment drôle dans l’histoire, et elle est apparue dans le 2000 John Cusack rom-com Haute Fidélité. Cusack joue Rob, un schlub semi-charmant d’une trentaine d’années qui possède un magasin de disques de Chicago et qui est malchanceux en amour ou un jerkoff irrécupérable, ou les deux. Il est racheté, quelque peu, par la scène «Je vais maintenant vendre cinq exemplaires de The 3 E.P.s by the Beta Band», dans laquelle il dit cela, puis le fait.

“Qui est-ce?” “The Beta Band.” “C’est bon!” “Je sais.” Incroyable. Vous avez probablement passé plus de 20 ans à entendre parler de l’art sombre de la découverte de la musique, de sa préciosité et de sa vitalité, sans parler de son transfert au ralenti des greffiers (et des critiques de rock) souriants sans relâche à l’insensibilité (mais beaucoup moins doofy et pedantic). High Fidelity a offert une dramatisation hilarante et sombre de la façon dont Music Discovery fonctionne réellement, et à quoi ressemblent les êtres humains complètement ridicules lors de la découverte. (Voir aussi That Scene in Garden State, qui n’est pas joué comme une comédie.)

La bonne nouvelle à propos de la série High Fidelity redémarrée de Hulu – vendredi, avec Zoë Kravitz dans le rôle Rob (in) et le magasin de disques transplanté dans Brooklyn gentrifié par frosé et selfie – est qu’elle présente un candidat légitime pour le deuxième en fait blague drôle de critique de rock dans l’histoire. Rob dirige le magasin de disques (vinyle et cassettes uniquement) avec deux amis, le doux Simon (David H. Holmes) et le fouin Cherise (Dolemite Is My Name’s Da’Vine Joy Randolph), qui plaisante comme suit:

Simon: «Hé, vous voulez aller voir Hot Chip DJ? Je suis sur le point d’obtenir l’emplacement. “

Cherise: “Ouais, nous connaissons le lieu: 2007. Putain?”

Exceptionnel. “Ce qui compte vraiment, c’est ce que vous aimez, pas ce que vous êtes”, a expliqué l’original de Rob — un Londonien, et encore plus un jerkoff irrécupérable. Il expliquait l’importance romantique démesurée de sa collection de disques dans le premier roman de 1995 de l’auteur britannique Nick Hornby, High Fidelity, qui a lancé sa longue et enviable carrière en évoquant habilement la vie intérieure de divers hommes-enfants semi-charmants. Je l’ai vraiment creusé quand je l’ai découvert pour la première fois. Je ne peux pas imaginer pourquoi.

Les futures excursions du livre au film de Hornby incluraient About a Boy (Hugh Grant comme homme-enfant extra-narcissique) et Fever Pitch (Jimmy Fallon comme homme-enfant obsédé par les Red Sox), aboutissant au roman de 2009 et au film Juliet de 2018, Nu, dans lequel Rose Byrne abandonne un homme-enfant (Chris O’Dowd) en faveur de l’obscure star du rock alternatif des années 90 (et de l’homme-enfant réformé) dont l’homme-enfant abandonné est obsédé (Ethan Hawke). Je cherche toujours à savoir si cela compte comme un progrès: pour Byrne, pour Hornby, pour n’importe qui. Mais cette nouvelle série Hulu compte certainement comme un progrès car elle permet à une femme d’être l’homme-enfant d’un changement.

La traduction de 25 ans du livre en film vers Hulu de High Fidelity (une adaptation de Broadway s’est également matérialisée en 2006) a laissé la thèse de Hornby sur la musique pop obsédée par «vous êtes ce que vous aimez», sans parler de gros morceaux de son dialogue et de son intrigue basique comique, remarquablement intacte. Rob possède un magasin de disques sous-performant avec deux employés, un doux, un impétueux. Rob est au milieu d’une rupture (bien qu’un an se soit écoulé dans la version Hulu) qui est sans aucun doute la faute de Rob. Rob décide de traquer les ex responsables de «Mon île déserte, les cinq divisions les plus mémorables de tous les temps», pour citer à la fois le roman et essentiellement les mots d’ouverture de la série, pour découvrir pourquoi toutes les relations de Rob se terminent par catastrophe et chagrin. (C’est parce que Rob est un homme-enfant.) Rob finit par se réveiller, éventuellement, peut-être. C’est simple, c’est durable, c’est essentiellement à toutes les filles (et / ou garçons) que j’ai vissées avant.

Ça fait beaucoup de Robs, oui, désolé. (La malheureuse jeune femme avec qui je sortais au début des années 2000 m’a un jour comparé à John Cusack dans High Fidelity, et je préfère ne pas vous dire combien d’années se sont écoulées avant de réaliser que ce n’était pas un compliment, mais c’était des années, au pluriel. ) Cusack, un fervent adepte du cosplay en tant que schlub ou vice versa – avec, dans ce cas, une énergie distincte de «vampirisme Trent Reznor» câlin – est le véhicule idéal pour le dialogue malchanceux et stupide de Hornby, maîtrisant habilement le ligne entre adorable et pathétique comme il crie, “Si vous vouliez vraiment me gâcher, vous auriez dû me rejoindre plus tôt!” par sa fenêtre comme une malheureuse jeune femme charge sa merde dans sa voiture. À l’exception d’une seule scène, il n’y a rien de plus dans le livre qui manque du tout dans le film (que Cusack a co-écrit avec trois autres mecs); Surtout, le film ajoute également la blague du Beta Band et, dans son rôle de premier plan, Jack Black dans le rôle de Barry (le copain du magasin de disques impudique), qui vole le film en faisant ceci, et cela, et surtout cela.

Deux décennies plus tard, Movie Rob a assez mal vieilli: son narcissisme enfantin et sa luxure adolescente (l’histoire de Penny Hardwick, son chagrin d’amour le plus mémorable n ° 2, n’est pas agréable) et son apitoiement sur lui-même le rend mûr pour l’annulation. («High Fidelity a créé un héros pour une génération de« Nice Guys »sociopathes», a publié un titre Noisey en 2018.) Pour lancer Zoë Kravitz (fille de Lenny Kravitz et Lisa Bonet, cette dernière ayant joué un grand intérêt amoureux de Movie Rob) car TV Rob résout plus de problèmes qu’il n’en crée. Elle est puérile mais pas toxique, apitoyante mais pas désastreuse, rachetable sans la survente et drôle sans en faire trop. C’est beaucoup plus drôle quand elle crie: “Putain de salope, allons-y!” À la fenêtre trempée par la pluie d’un ex récent, c’est ce que je dis; c’est un soulagement et un plaisir de regarder Kravitz siroter avec hésitation, mais ensuite profiter à contrecœur d’un frosé (“C’est putain de délicieux”), surtout après qu’elle a été forcée de se morfondre pendant toute la saison 2 de Big Little Lies.

La haute fidélité de Hulu est moins fantaisiste et plus ruminative que ses prédécesseurs, plus lente et plus silencieuse, exécutant doucement l’estime de soi de la génération X en son cœur à travers le filtre punitif des filles de HBO: le binaire utopie-dystopie de la ville de New York moderne et ses 8 $ – les joints de café, la maladresse mortelle toujours rapide à saper le sex-appeal, le smartphone comme outil de Satan ou du moins le capitalisme tardif, la réalité que posséder un magasin de disques en 2020 est une sorte de condamnation à mort. «La moitié du quartier pense que nous sommes des reliques lavées, l’autre moitié pense que nous sommes des hipsters nostalgiques», explique ce nouveau Rob. «Ils ont tous les deux un peu raison.» Elle passe une grande partie de la série à obséder sur l’ordre de fonctionnement parfait pour une playlist Spotify, ce qui est bizarre à première vue, mais cela souligne la réalité que le quart de siècle passe du roman à la télévision spectacle est plus choquant – compte tenu des progrès de l’industrie de la musique – que l’échange de genre.

Créée par Veronica West et Sarah Kucserka, avec un pilote réalisé par Jesse Peretz, ancienne étudiante de Girls (and Juliet, Naked), la série rapide (10 épisodes d’une demi-heure environ) abandonne rapidement le cadre gênant «revisitez mes cinq principaux chagrins» et laisse Kravitz vibrer, calmement mais complètement, avec celui qui est devant elle. Cette équipe comprend son ex-exaspéré le plus récent Mac (Kingsley Ben-Adir), et le chanteur-compositeur écossais foxy mettant à jour le rôle de Lisa Bonet (Thomas Doherty), et le nouvel intérêt amoureux mi-schlub / mi-stud nommé Clyde (Jake Lacy ) qui elle passe la plupart des cinq premiers épisodes à abuser. (Lacy a joué en face de Jenny Slate dans le grand enfant évident de 2014 et excelle clairement à absorber les abus des fantasmes des héroïnes rom-com du 21e siècle.) High Fidelity fonctionne beaucoup mieux comme une programmation légère de la Saint-Valentin que comme une sociologie profonde; le but de cette entreprise est que les gens qui prennent la culture pop trop au sérieux sont de terribles humains voués au ridicule et au désespoir.

Les mises à jour de l’émission sur la formule livre / film sont donc pointues et étrangement étranges: un riff venteux de Jack Black sur le refus de vendre un papa boiteux un single Stevie Wonder moche est maintenant un argument passionné sur l’éthique de la vente de Michael Jackson ou de Kanye West disques, et Kravitz-as-Rob prouve maintenant sa crédibilité obsessionnelle du rock aux hommes incrédules en rhapsodisant longuement sur Rumors ou un album live des ailes. (La légendaire scène de Bruce Springsteen du film obtient également une mise à jour.) Le meilleur moment dans le pilote, de loin, est la façon dont un Rob de 12 ans (joué par Yuri Stevens) livre la ligne, “Weezer”. Je suis sérieux . (Elle lit Breakfast of Champions et porte des écouteurs, et un garçon mignon lui demande ce qu’elle écoute; “J’ai menti”, nous informe un adulte Rob. “C’était Frank Zappa. Tous les blancs aiment Weezer.”) va doucement sur la nouvelle dynamique de genre et raciale en jeu ici, ce qui rend ces moments éphémères plus nets: “C’est tellement dur à cuire pour vous non seulement d’occuper mais aussi de posséder un tel espace historiquement masculin”, a dit une influenceuse instinctive d’Instagram (Chloe Fineman!) informe Rob de son magasin de disques, au milieu d’un dîner infernal. Ce n’est pas si profond, en général. C’est vraiment pour le mieux.

L’épisode 5 est la clé pour les spécialistes de la haute fidélité cross-média. La seule scène de livre cruciale manquante dans le film – ils l’ont filmé, mais l’ont coupé – c’est quand Rob reçoit un appel d’une femme furieuse et coupable qui veut vendre la collection de disques vierge et ultra-rare de son mari philandering pour un prix offensivement bas somme, comme vengeance. (Vingt dollars, dans le spectacle, et la femme furieuse et coupable est bien jeté.) C’est le score de la vie de Rob – n’importe quel Rob -, mais chaque Rob doit conclure que c’est une offense morale de priver même une personne manifestement mauvaise de sa (ou elle!) collection de disques sous de faux prétextes. Dans la mesure où n’importe quelle version de High Fidelity diffuse assez longtemps pour avoir une éthique, eh bien, c’est parti.

La version Hulu consacre un épisode entier à cette énigme, et jette Clyde dans le mélange pour les connotations maladroites de la romance, et nous oblige de manière cruciale à passer quelques minutes avec le mari philandering non bon lui-même (également bien casté), qui à son tour met Rob au défi de comprendre la différence entre elle et lui, s’il y en a un. Je viens de penser que Cusack aurait dû jouer le mari. Tant pis. Vous partez toujours avec le sens de la haute fidélité comme un document vivant à juste titre, comme une série de redémarrages et de refaites dans une conversation légitimement discordante et fascinante, comme la chronique en cours de la renaissance d’une personne horrible en tant que (théoriquement) tolérable. C’est désastreux de consacrer sa vie à enregistrer des misères de type collector. Il vaut la peine d’interroger pourquoi tant de Robs le font quand même. Nous avons nos raisons, je suppose. Les formats musicaux et la politique changent. Mais le Beta Band est pour toujours.