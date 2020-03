Le redressement des Jets de New York peut commencer s’ils obtiennent la protection de Sam Darnold

Adam Gase et Le’Veon Bell n’ont pas pu rendre les Jets à la gloire lors de leurs premières années à New York, mais 2019 a tenu des notes élevées pour l’équipe. Les victoires contre les Cowboys, les Steelers et les Bills ont permis de mettre en valeur le talent défensif des Jets. Augmenter le niveau de Sam Darnold pour atteindre son potentiel au premier tour contribuerait grandement à associer une attaque terne à un D. croissant.

La question est de savoir si Gase et une poignée de nouveaux ajouts peuvent améliorer l’infraction et ramener les Jets aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2010.

Jets de New York (7-9), séries éliminatoires manquées

New York a détruit quelques victoires surprenantes la saison dernière. Cela a été tempéré par les pertes subies par des équipes autrefois sans victoire comme les Dolphins et les Bengals, qui ont fait en sorte que 2019 paraisse bien pire que ne le laisse penser 7-9. Voici ce que les Jets peuvent améliorer pour éviter un autre slog décevant pendant la saison régulière.

Ligne offensive: Les quarts-arrière des Jets ont été limogés de plus de neuf pour cent de leurs baisses la saison dernière. Bell a enregistré une moyenne en carrière de 3,2 verges par course. Il y a beaucoup de place à l’amélioration en ce qui concerne le blocage de l’équipe. Une classe empilée de joueurs de ligne offensive quitte New York avec plusieurs moyens de remédier à cette faiblesse grâce au repêchage, mais l’ajout d’une aide vétéran sera également la clé d’un revirement en 2020.

Récepteur large: Robby Anderson était le deuxième joueur le plus ciblé de l’équipe en 2019, derrière Jamison Crowder. Il est un agent libre ce printemps, et même s’il revient, New York gagnerait à ajouter des meneurs de jeu supplémentaires à l’arsenal de Darnold.

Rusher de bord: Seulement deux Jets avaient plus de trois sacs l’automne dernier; l’un était la sécurité Jamal Adams. La bonne nouvelle est que cela laisse de nombreuses opportunités de croissance le long des sept premiers du club. De nouveaux secondeurs pour mettre fin à la formation 3-4 fourniraient également un coup de pouce majeur à une défense qui pourrait faire un bond en avant en 2020.

Quoi Gang Green Nation veut plus cette intersaison: Les Jets ont désespérément besoin de mettre à niveau leur ligne offensive. Les Jets 2019 n’ont pas pu établir un jeu de course et ont laissé Darnold se débrouiller seul face à une poche qui s’effondre constamment. Cette équipe a beaucoup de trous flagrants, mais la ligne offensive doit être la première, la deuxième et la troisième priorité. – John Butchko

Nous reviendrons sur les Jets après l’agence gratuite pour voir ce dont ils ont encore besoin pour le repêchage de la NFL 2020.