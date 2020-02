Le remake de «Candyman» produit par Jordan Peele sera gore – je l’espère amusant

Le prochain Candyman, qui ouvrira ses portes en juin 2020, sera le dernier film produit par l’auteur d’horreur Jordan Peele. Il y a de fortes chances que ce soit à la fois des montants obscènes au box-office et un milliard de messages disséquant toute la mise en scène réfléchie, ainsi que des milliards d’autres identifiant ce que le film sait ou essaie de faire. Le truc, c’est que je veux juste que ce soit amusant. Comme Get Out l’était. Comme nous, ce n’était pas le cas, si nous gardons 50 dollars. Je me rends compte que je peux ressembler à un bébé geignard géant, mais la fixation de Peele sur le symbolisme a englouti tout le reste qui aurait pu être bon pour nous, comme l’histoire, dont environ 25% ont été précipités dans un monologue dense avant l’acte final.

Candyman, un remake de l’original de 1992 de Bernard Rose, ne devrait pas être comme ça. Peele a écrit et produit le film, tandis que Nia DaCosta a réalisé. DaCosta, un ami passionné d’horreur, a décrit dans une récente interview comment les deux s’équilibraient: “Ce qui est amusant de travailler avec Jordan, c’est que notre esthétique d’horreur est différente”, a déclaré DaCosta. “Jordan est vraiment brillant pour ne pas tout montrer et mon instinct est de faire exactement le contraire.” Traduction: Nous serons traités à la fois les éclaboussures de sang sur le miroir compact et la macération macabre.

S’il y avait des miroirs de salle de bain et des enfants incorrigibles qui se sentaient obligés de faire des choses comme marcher sur les fissures dans votre école primaire, vous avez probablement entendu parler du Candyman. Vous dites son nom cinq fois, il apparaît dans votre reflet, puis vous mourrez laid. Dans Candyman, Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down, Aquaman, Watchmen, your sexy-time dreams) joue le rôle de l’enfant incorrigible – il est un photo-essayiste étourdi fouillant dans une légende urbaine que les gens continuent de l’avertir de façon glaciale . Sur la base de la bande-annonce, il semble qu’après avoir été dur et avoir poursuivi l’histoire pendant un certain temps, Yahya commence à réaliser que l’appel vient de l’intérieur de la maison, pour ainsi dire.

C’est à ce moment que Vanessa A. Williams se présente pour lui dire en larmes de fermer la bouche. Je voudrais noter que j’ai vécu toute ma vie entre sa première sortie en tant qu’Anne-Marie McCoy et maintenant – les seules choses qui ont changé sont ses cheveux et l’éclairage.

DaCosta et Peele ont été maman de savoir exactement comment ils vont utiliser Tony Todd, le Candyman original, mais ils ont taquiné son implication. Peut-être qu’il va asseoir son successeur à un moment donné pour expliquer patiemment le changement – une sorte de conversation de slasher-flick-and-the-bees. Ensuite, Todd sourira chaleureusement et placera son manteau en peau de mouton de feu sur les épaules larges et capables de Yahya, en disant: «Je n’ai plus rien à vous apprendre. Sortez et coupez des goélettes, mon fils.

Sérieusement, cependant: regardez la façon dont il glisse sur le sol dans cette situation d’entrepôt-loft-galerie, en faisant glisser son crochet le long du mur. La façon dont il incline la tête en arrière avec une fantaisie de type Mr. Blonde-in-Reservoir Dogs. Et encore, LE MANTEAU:

Ajoutez à cela le remix lent et sinistre de “Say My Name” de Destiny’s Child qui suggère que ce film pourrait être un peu sur la blague, et je suis là pour la soirée d’ouverture. La nuit suivante et la nuit suivante aussi.

